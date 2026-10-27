Nadir bir hastalık yüzünden 16 yaşındaki kız büyükannesine benzedi

Filipinli 16 yaşındaki Raizel Calago, nadir görülen bir hastalık nedeniyle dış görünüş olarak yaşından çok daha büyük birine dönüştü. Cilt yaşlanması ve büyümenin yavaşlamasıyla kendini gösteren progeria hastalığından şüpheleniliyor. Genç kız olmasına rağmen, birçok kişi onu yaşlı bir kadın, hatta büyükannesi sanıyor.

Sadece iki yıl içinde Raizel'in hayatında büyük değişiklikler olduğu bildirildi. Eskiden güzellik yarışmalarına katılan, dış görünüşüyle dikkat çeken genç bir kızdı. Ancak vücudunda döküntüler belirdikten birkaç gün sonra cildinde kırışıklıklar oluşmaya başladı.

Kızın vücudunda kızarık, kaşıntılı ve ağrılı lekeler belirdi. Bir doktora göründüğünde, başlangıçta bunun böcek ısırığıyla ilgili olduğu söylendi. İlaç verildi ancak tedavi beklenen sonucu vermedi. Kısa süre sonra Raizel dış görünüşündeki diğer değişiklikleri de fark etmeye başladı. Şimdi ise sadece 16 yaşında olduğunu dış görünüşünden anlamak çok zor.

Kızın 36 yaşındaki annesi Joela, kızının durumu ve insanların tepkileri nedeniyle üzgün.

«İnsanlar kızımın benden bile yaşlı göründüğünü söylediklerinde bu beni çok yaralıyor. Bazen onun yaşlanmış halini hayal ediyorum ve gelecekte ne kadar güzel olabileceğini düşünüyorum» diyor.

Annesinin ifadesine göre, Raizel bebekliğinden beri güzeldi. Ancak hastalık nedeniyle yüzü ve dış görünüşü değişti ve eski halinden çok farklı birine dönüştü.

Dış görünüşündeki değişimlerden sonra kız, arkadaşlarıyla eskisi gibi vakit geçirmekten çekinir oldu. Ayrıca yüzünün büyük bir kısmını maskeyle kapatmadan sokağa çıkmaktan kaçınıyor. Raizel birkaç yıl önceki hayatına dönmeyi ve arkadaşlarıyla tekrar rahatça buluşmayı istiyor.

GMA Network kanalına verdiği röportajda Raizel, «İnsanlar bana neden dış görünüşümün yaşlandığını soruyor. Onlara cevap vermiyorum çünkü ben de ne olduğunu bilmiyorum. Her zaman iyileşmem, cildimin ve eski halimin geri gelmesi için dua ediyorum. O zaman arkadaşlarımla tekrar vakit geçirebilirdim. Şimdi ise dış görünüşümden utanıyorum» dedi.

Raizel Calago yakın zamanda ünlü «Kapuso Mo, Jessica Soho» televizyon programına da katıldı. Program yapımcıları onu endokrinolog Dr. James Young'a götürdü. Uzmanın ilk teşhisi progeria oldu.

Progeria, ciltte kırışıklıkların oluşması, erken yaşlanma ve büyümenin yavaşlamasıyla seyreden çok nadir bir hastalıktır. Ayrıca bu durum kalp krizi, kalp yetmezliği ve felç gibi kardiyovasküler sorunların riskini artırır.

Ne yazık ki, progeria nedeniyle oluşan fiziksel değişiklikleri geri döndürmek mümkün değil. Bu nedenle doktorlar esas olarak kardiyovasküler komplikasyonları önlemeye ve hastalıkla ilişkili olabilecek osteoporoz ve eklem sorunlarını tedavi etmeye odaklanıyorlar.

Raizel'in ailesi gerekli tıbbi tedavi masraflarını karşılayacak yeterli maddi güce sahip değil. Bu nedenle yakınları, kıza yardım etmek isteyen hayırseverlere seslenerek tedavi masrafları için bağış çağrısında bulundular.