UEFA Şampiyonlar Ligi genel lig aşamasının 4. haftasında Manchester CityAlmanya'da RB Leipzig deplasmanına konuk oldu ve 3-2'lik skorla geri dönüş galibiyetine imza attı. Karşılaşmada Özbekistan milli takımı savunmacısı Abdukodir Husanov ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Uluslararası spor istatistiklerini derleyen saygın Flashscore portalı, maç sonu futbolcuların performanslarını resmen puanladı. Portalın analizine göre, Özbek savunmacı bir kez daha istikrarlı bir performans sergileyerek takımın yıldız isimlerini geride bıraktı.

Husanov'un merkez savunmadaki oyunu: Tam 90 dakika ve 7,0 puan

Bu mücadelede teknik ekip, merkez savunma hattını Husanov'a emanet etti:

Güven veren hamleler ve puan: Abdukodir 90 dakika boyunca rakip forvetlere karşı sert bir mücadele verdi ve Flashscore tarafından 7,0 puan ile derecelendirildi;

94. dakikadaki uyarı: Hakem tarafından eklenen 94. dakikada Özbek lejyoner, taktiksel faul nedeniyle sarı kart gördü;

Sorumluluk bölgesi: «Vatandaşlar» kadrosunda son dönemde merkez savunma pozisyonundaki rekabette Husanov yerini giderek sağlamlaştırıyor.

City yıldızlarının puanları: En yüksek kimde, kim aksadı?

Portal tarafından Manchester City'nin diğer futbolcularına verilen puanlar arasında keskin farklar gözlemlendi:

En yüksek puan Elliot Anderson'da: Maçta Haaland'a kritik asisti yapan orta saha oyuncusu 8,6 puan ile maçın adamı seçildi;

Hücum ve orta saha liderleri: Galibiyet golünün sahibi Erling Haaland 8,4 puan, Iliman Ndiaye ve Enzo Fernandez 7,8'er puan, Matheus Nunes ise 7,3 puan aldı;

En düşük performanslar: Son maçlarda eleştiri oklarının hedefindeki kaleci Gianluigi Donnarumma 6,0 puan alırken, ilk 11'de etkisiz kalan Phil Foden 5,7 puan ile takımın en düşük puanını aldı.

Etihad'da sıradaki sınav: Napoli ile karşılaşma

Almanya'daki zorlu galibiyetin ardından Manchester City puanını 9'a yükselterek, genel grup aşamasındaki üst sıralardaki yerini korudu.

Enzo Maresca yönetimindeki takım, 5. haftada bir başka ciddi sınavdan geçecek: İngilizler kendi sahasında İtalya şampiyonu Napoli takımını ağırlayacak. Bu kritik karşılaşma Taşkent saatiyle 25 Kasım'ı 26 Kasım'a bağlayan gece saat 01:00'de başlayacak.