Şampiyonlar Ligi'nde sansasyon: Como Fransa'da 9 gol attı, Napoli Portekiz'de hezimete uğradı

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları sona erdi ve taraftarlara gerçek sansasyonlar ile beklenmedik sonuçlar sundu. Haftanın en çarpıcı olayı Fransa'da yaşandı; turnuvanın yeni ekiplerinden İtalyan kulübü Como, deplasmanda Lens kalesini dağıtarak rakibine 9 gol attı.

Ayrıca Borussia Dortmund önemli bir galibiyet alırken, İtalyan devi Napoli Portekiz deplasmanından utanç verici bir mağlubiyetle döndü.

Lens – Como 1:9: Şampiyonlar Ligi tarihindeki en acımasız skorlardan biri

Cesc Fàbregas yönetimindeki Como, Fransa'da futbol dünyasının görmediği gerçek bir hücum resitali sundu:

Douvikas'tan kusursuz hat-trick: Yunan forvet Anastasios Douvikas 7, 32 ve 57. dakikalarda attığı gollerle maçın kahramanı oldu;

Gol yağmuru: Nico Paz (40), Lucas Da Cunha (47), Marc Kempf (53), Martin Baturina (58, 69), Mattia Liberali (62) ve Giovanni Papaccioli (90+1) ev sahibi ekibin kalesini durmaksızın havalandırdı. Ev sahibinin tek teselli golünü 65. dakikada Ruben Aguilar kaydetti;

Puan durumunda yükseliş: Bu müthiş galibiyetin ardından Como 9 puanla puan tablosunda ilk 4'e yükseldi. Lens ise 3 puanla 33. sırada kaldı.

Porto – Napoli 4:1: İtalya şampiyonu deplasmanda hezimete uğradı

Gecenin bir diğer önemli karşılaşması Dragão Stadyumu'nda oynandı ve ev sahibinin tam hakimiyetiyle sona erdi:

Porto'nun üstünlüğü: Jan Bednarek (11), Renatu Veiga (71), Jakub Kiwior (80) ve oyuna sonradan giren Samu (89 penaltı) konuk ekibin kalesini sarstı;

Napoli'nin krizi: Scott McTominay 43. dakikada gol atarak dengeyi sağlasa da, ikinci yarıda Napoli'nin oyunu tamamen dağıldı. 88. dakikada Rafa Marin'in kırmızı kart görmesi savunmadaki boşluğu daha da büyüttü. Porto 26. sıraya yükselirken, Napoli 3 puanla 27. sırada yer aldı.

Dortmund'da irade, Norveç ve Hollanda'dakimücadeleler

Haftanın diğer karşılaşmalarında da kıran kırana mücadeleler yaşandı:

Borussia Dortmund 2:1 Betis: Dortmund, Fábio Silva (49) ve Karataş'ın (72) golleriyle zorlu bir galibiyet elde etti (konuk ekipten Ruibal 67. dakikada cevap verdi). Bu sonucun ardından Borussia 8 puanla 12. sıraya yükseldi;

Viking 4:1 Sabah: Norveç'e konuk olan Azerbaycan temsilcisi ağır bir mağlubiyet aldı. Botheim duble yaptı;

PSV 1:2 Club Brugge: Belçika ekibi Eindhoven'da irade göstererek, Tresoldi ve Forbes'un golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde 4 hafta sonunda puan durumu daha da kızıştı ve play-off bileti için verilen mücadele yeni bir boyuta taşındı.