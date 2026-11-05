İngiliz basını Abdukodir Khusanov'un RB Leipzig karşısındaki performansını övdü

·15·Spor
İngiliz basını Abdukodir Khusanov'un RB Leipzig karşısındaki performansını övdü

UEFA Şampiyonlar Ligi genel lig aşamasının 4. haftasında İngiliz kulübü Manchester City, Almanya'da RB Leipzig'e konuk oldu ve 5 golün atıldığı dramatik bir maçta 3-2'lik skorla geri dönüş galibiyetine imza attı. Özbekistan milli takımının savunma oyuncusu Abdukodir Khusanov bu maçta ilk 11'de başladı ve 90 dakika boyunca güven veren bir oyun sergiledi.

Manchester City'nin faaliyetlerini takip eden prestijli İngiliz yayını Esteemed Kompany maç sonu oyuncu değerlendirmesinde Özbek savunmacının yeteneğine özel bir parantez açtı.

«Khusanov stoperde kalmalı»: İngiliz basınının Khusanov yorumu

Abdukodir Khusanov takımın savunma hattındaki oyuncular arasında en yüksek puanlardan birine — 7/10 puana layık görüldü:

  • Uzman görüşü: «Khusanov harika oynadı. Abdukodir son haftalardaki en iyi performansını sergiledi. Bu takımda stoper pozisyonunda kalması gerektiğini düşünüyoruz», — diye yazdı yayın analistleri;

  • Takım arkadaşlarının puanları: Savunmadaki partnerleri Marc Guehi 6,5 puan, kanat bekleri Matheus Nunes 6, Nico O'Reilly 7 ve sonradan oyuna giren Ruben Dias 6 puanla değerlendirildi.

Donnarumma'ya düşük puan, Anderson'a en büyük övgü

Maç boyunca gol atan ve galibiyeti getiren diğer oyunculara verilen puanlar şu şekilde:

  • Gianluigi Donnarumma (4/10): Önemli kurtarışlar yapmasına rağmen, Leipzig'in beraberlik golüne sebep olan hatası affedilmedi ve en düşük puanı aldı;

  • Elliot Anderson (8,5/10 — maçın adamı): Orta sahada fenomenal bir performans sergiledi. Haaland'ın galibiyet golündeki asisti, Kevin De Bruyne tarzı bir sanat eseri olarak nitelendirildi;

  • Hücum ve orta saha oyuncuları: Galibiyet golünün sahibi Erling Haaland 7,5, kafa golüyle dikkat çeken Enzo Fernandez 7,5, Iliman Ndiaye 7, Rayan Cherki 7, Jeremy Doku 7 puan aldı. Phil Foden ise ikinci yarıdaki pasif oyunu nedeniyle 5,5 puanla değerlendirildi.

5. haftada Etihad'da süper karşılaşma: Napoli konuk ediliyor

Almanya'daki zorlu galibiyetin ardından Enzo Maresca'nın öğrencileri puanlarını 9'a yükselterek, genel tabloda play-off sıralaması için önemli bir adım attı. Mağlup olan RB Leipzig ise 3 puanda kaldı.

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında kendi sahasında İtalya şampiyonu Napoli kulübünü ağırlayacak. Bu süper mücadele Taşkent saatiyle 25 Kasım'ı 26 Kasım'a bağlayan gece saat 01:00'de başlayacak.

Abdukodir KhusanovManchester CityUEFA Şampiyonlar LigiRB LeipzigFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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