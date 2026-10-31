Elliot Anderson, Brighton mağlubiyeti hakkında konuştu

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında kendi sahasında Brighton'a 1-0 mağlup olan Manchester Cityorta saha oyuncusu Elliot Anderson prestijli Sky Sports yayınına verdiği röportajda takımın acı verici mağlubiyetinin nedenlerini açıkladı. Üst üste ikinci haftada puan kaybeden 'City', artık lig tablosundaki liderliğini kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Maç boyunca yaratılan sayısız tehlikeli pozisyonun gole çevrilememesi, İngiliz oyuncu için en büyük hayal kırıklığı kaynağı oldu.

Orta saha oyuncusu, maçın senaryosu ve gerçekleşmeyen taktiksel talimatlar hakkında şu yorumları yaptı:

«Çok sayıda uygun pozisyon yarattık. Böyle bir maçta mağlup olmak dayanılmaz derecede acı verici. Ne yazık ki fırsatlarımızı değerlendiremedik. Başka bir gün olsa rahatlıkla 3-4 gol atabilirdik.

Teknik direktörün talimatlarına göre, orta sahada rakip oyuncuları markaja aldık, kanat oyuncularımız ise daha geniş ve ileride konumlandı. Oyunu sahaya yaymaya çalıştık ancak yarattığımız pozisyonlar gole dönüşmedi. Bu bizim için büyük bir ders ve üzerinde çalışmamız gereken bir konu».