Elliot Anderson, Brighton mağlubiyeti hakkında konuştu

·3·Spor
Elliot Anderson, Brighton mağlubiyeti hakkında konuştu

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında kendi sahasında Brighton'a 1-0 mağlup olan Manchester Cityorta saha oyuncusu Elliot Anderson prestijli Sky Sports yayınına verdiği röportajda takımın acı verici mağlubiyetinin nedenlerini açıkladı. Üst üste ikinci haftada puan kaybeden 'City', artık lig tablosundaki liderliğini kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Maç boyunca yaratılan sayısız tehlikeli pozisyonun gole çevrilememesi, İngiliz oyuncu için en büyük hayal kırıklığı kaynağı oldu.

«3-4 gol atabilirdik»: Anderson'ın analizi

Orta saha oyuncusu, maçın senaryosu ve gerçekleşmeyen taktiksel talimatlar hakkında şu yorumları yaptı:

«Çok sayıda uygun pozisyon yarattık. Böyle bir maçta mağlup olmak dayanılmaz derecede acı verici. Ne yazık ki fırsatlarımızı değerlendiremedik. Başka bir gün olsa rahatlıkla 3-4 gol atabilirdik.

Teknik direktörün talimatlarına göre, orta sahada rakip oyuncuları markaja aldık, kanat oyuncularımız ise daha geniş ve ileride konumlandı. Oyunu sahaya yaymaya çalıştık ancak yarattığımız pozisyonlar gole dönüşmedi. Bu bizim için büyük bir ders ve üzerinde çalışmamız gereken bir konu».

«Hepimiz üzgünüz»: Zihinsel birlik ve tartışmalı pozisyon

Takım içi atmosfer ve tartışmalı kararlar hakkında oyuncu şunları vurguladı:

  • Birlik korunmalı: «Şu an hepimiz çok üzgünüz. Bugün yeterince iyi performans sergileyemedik. Kimse kaybetmek istemez. Sezona çok yüksek bir moralle başlamıştık ama üst üste ikinci kez şanssızlık yaşadık. Şimdi en önemli şey, birbirimize destek olup birliğimizi korumak»;

  • Penaltı ve elle oynama pozisyonları: Maç sırasında rakip ceza sahasında elle oynama şüphesi olan tartışmalı pozisyonlar hakkında Anderson: «Sahadayken elle oynandığını düşünmüştüm ancak tekrarları henüz izlemedim» cevabını verdi;

  • Gözler Leipzig'de: Oyuncu, bu mağlubiyeti çabucak unutup birkaç gün sonra UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında deplasmanda oynayacakları RB Leipzig maçını kazanmaları gerektiğini belirtti.

Lig tablosunda tehlike: 1. sıra elden gidiyor mu?

Şu anda Manchester City21 puanla lider durumda. Ancak bu hafta Londra'da oynanacak Arsenal - Liverpool derbisinde 'Topçular' kaybetmezse, 'City'yi liderlik koltuğundan edebilir.

Manchester Cityİngiltere Premier LigElliot AndersonRB LeipzigFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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