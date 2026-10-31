İngiltere Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında lider Manchester Citykendi taraftarı önünde beklenmedik bir mağlubiyet aldı. Enzo Maresca'nın öğrencileri, Etihad Stadyumu'nda Brighton'a 0:1 mağlup olarak iç ligde üst üste ikinci haftada puan kaybetti.

Karşılaşmadaki tek ve belirleyici gol, ev sahibi ekibin sağ bek oyuncusu Matheus Nunes'in büyük hatasından sonra Yasin Ayari tarafından atıldı. "Vatandaşlar" kadrosunda 90 dakika sahada kalan Özbekistan milli takımı savunmacısı Abdukodir Khusanov maçın son dakikalarında sert ve isabetli bir şut çekerek rakip kaleci Bart Verbruggen'i gerçek bir kurtarış yapmaya zorladı, ancak skoru eşitlemek mümkün olmadı.

Maç sona erdiğinde, Manchester Cityüzerine yayın yapan saygın cityxtra.co.uk portalı uzmanları, takım üyelerinin bireysel performanslarını 10 puanlık sistem üzerinden değerlendirdi.

Abdukodir Khusanov — 5/10: Yeni taktik görev ve rakip baskısı

İngiliz analistler, Özbek genç savunmacının bu maçtaki performansını şu şekilde değerlendirdi:

«Khusanov, maç boyunca birkaç kez pozisyonundan zorunlu olarak uzaklaşmak zorunda kaldı. Brighton forvetleri ona her zamankinden daha ciddi bir direnç gösterdi ve aktif baskı uyguladı. Konuk ekip, Khusanov'un hala sağ bek ve stoper görevleri arasındaki hibrit pozisyona tam olarak uyum sağlama sürecinde olmasından yararlanmaya çalıştı».

Savunma ve orta saha hattının değerlendirmeleri

Gianluigi Donnarumma (6/10): Yenilen golde bir hatası yok. Ayaklarıyla topla iyi oynamasına rağmen, ikinci yarıda hatalı bir pas yüzünden rakibe ikinci golü hediye etmesine ramak kaldı;

Matheus Nunes (5/10): Tek gole sebep olan hatayı yaptı ve hatasını telafi edemedi. Tek olumlu yanı, sonuna kadar pes etmeden koşmasıydı;

Ruben Dias (5,5/10): Mağlubiyetin ana sorumlusu olmasa da, savunmayı düzgün organize edemedi;

Josko Gvardiol (6/10): Hücumda aktif rol aldı, ancak Doku ile aralarında anlaşmazlıklar yaşandı ve golün geldiği kanatta sorumluluğu üstlenmesi gerekiyor;

Ayoub Bouaddi (6/10): Fiziksel olarak güçlü rakip orta sahasının baskısıyla karşılaştı. Tekniği iyi olsa da, bu maç onun için büyük bir ders olacak;

Elliot Anderson (6/10): Zor bir maç geçirdi. İkinci yarıda biraz canlansa da, Brighton'ın sağlam merkezine karşı koyamadı;

Enzo Fernandez (6/10): Birkaç güzel pas verdi ancak nihai bir sonuç üretemedi. Uzmanlar, neden her hafta kadroda yer aldığını anlamanın zor olduğunu belirtti.

Hücum hattı ve yedekler

Iliman Ndiaye (6,5/10): City'nin hücumdaki en aktif oyuncusuydu. Hızlı bindirmeleri ve çalımlarıyla sürekli tehlike yarattı, sadece gol vuruşu eksikti;

Erling Haaland (6/10): Şanssız bir gün. Haaland bir şey yapmaya fırsat bulamadan rakip kaptan Lewis Dunk onu tamamen kilitledi;

Jeremy Doku (5,5/10): Faydalı iş katsayısı çok düşüktü;

Rayan Cherki (6,5/10): Yedekten girerek oyunu canlandırdı. Fernandez ve Nunes için harika pozisyonlar yaratsa da takım arkadaşları bunları değerlendiremedi;

Nico O'Reilly (6/10): Oyun temposuna olumlu etki etti, ancak son hareketlerde verim alınamadı.

Üst üste ikinci mağlubiyetten sonra Manchester City teknik heyetinin savunma ve orta sahadaki sorunları acilen çözmesi gerekiyor, çünkü takımı Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir deplasman maçı bekliyor.