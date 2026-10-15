Enzo Maresca'nın taktik hatası: Uzmanlar PSG maçında kimleri eleştirdi?
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının merkez mücadelesinde Manchester Citykendi sahasında son şampiyon Fransa temsilcisi PSG'ye 2-4 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından "Vatandaşlar"a yakın olan prestijli İngiliz analiz portalı esteemedkompany.com uzmanları, maçta forma giyen tüm oyuncuların performanslarını analiz ederek 10 üzerinden puanladı.
Analistler, Özbekistan milli takımı savunmacısı Abdukodir Khusanovun iki devredeki farklı rollerine özellikle değindi.
Abdukodir Khusanov — 5/10: Pozisyon değişikliği ve iki farklı devre
İngiliz yayını, Özbek yeteneğin performansını şu şekilde yorumladı:
İlk devrede zorlu sınav: Khusanov, alışık olmadığı sağ bek rolünde sahaya çıktı ve PSG'nin sol kanattaki hızlı baskısı altında ciddi zorluklar yaşadı. İlk iki gol, tam olarak onun sorumlu olduğu kanat bölgesinden geliştirilen ataklar sonucunda kalesinde görüldü;
Merkeze dönüş ve istikrar: İkinci devrede teknik heyet, oyunu aksayan kaptan Ruben Dias'ı oyundan aldıktan sonra Khusanov kendi doğal pozisyonu olan stoper bölgesine çekildi. Savunmanın merkezinde çok daha soğukkanlı ve güvenilir bir oyun sergiledi, ancak ilk devredeki kanat sorunları nihai puanının 5 olmasına neden oldu.
Savunma ve kale: Rakip baskısı karşısında dağılma
Ev sahibinin arka hattı, ilk 45 dakikada Parislilerin presine dayanamadı:
Gianluigi Donnarumma (5/10): İtalyan eldiven maçın sonunda bir penaltı kurtarmış olsa da, yenen dört golün ikisinde ondan daha iyi bir performans bekleniyordu;
Ruben Dias (5/10): Takım kaptanı, PSG'nin yoğun presi altında bocaladı ve devre arasında oyundan alındı;
Marc Guehi (5,5/10): İlk devrede zorlandı ancak ikinci yarıda oyununu biraz toparlayabildi;
Josko Gvardiol (6/10): Sol kanattan ileri çıkarak hücumlarda aktif tehlike yarattı.
Orta saha ve hücum hattı: Kimler parladı, kimler aksadı?
Oyunun kaderi, orta saha ve ön hattaki performanslarla yakından bağlantılıydı:
Rayan Cherki (4,5/10) — en düşük puan: Oyunun temposuna hiç giremedi, çok fazla top kaybetti ve devre arasında oyundan çıktı;
Erling Haaland (8,5/10): İki güzel gol atarak takımını oyuna döndürmeye çalıştı. Uzmanlara göre, başka bir akşamda rahatlıkla poker yapabilirdi;
Elliot Anderson (7,5/10) ve Enzo Fernandez (6,5/10): İlk devredeki zorlu ortamın ardından ikinci yarıda çok daha anlamlı bir oyun sergilediler;
Antoine Semenyo ve Jeremy Doku (6/10): Çok çalıştılar ancak son kararlarda ve bitiricilikte isabet eksikti.
Yedekten gelen kahramanlar: Oyunu değiştiren güçler
İkinci devrede oyuna giren futbolcular, City'nin oyununa yeni bir soluk getirdi:
Ayyoub Bouaddi (8,5/10): 18 yaşındaki yetenek, orta sahayı kontrol altına alarak üst düzey rakibe karşı özgürce hareket etti;
Iliman Ndiaye (8,5/10): Sol kanadı hareketlendirdi, PSG savunmasına büyük sorunlar yaşattı ve bir asist yaptı;
Matheus Nunes (7,5/10): Sağ bek pozisyonunda ortaya çıkarak kanattaki tüm açıkları kapattı ve savunmaya güven verdi. Yayına göre, sonraki maçlarda sağ kanatta ilk 11 şansı Nunes'e verilmelidir.
İngiliz basınının bu analizi, Maresca'nın ilk taktik planının ve kadro seçimindeki hataların PSG karşısında pahalıya mal olduğunu gösteriyor.
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