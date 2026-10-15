Enzo Maresca'nın taktik hatası: Uzmanlar PSG maçında kimleri eleştirdi?

İlk devrede zorlu sınav: Khusanov, alışık olmadığı sağ bek rolünde sahaya çıktı ve PSG'nin sol kanattaki hızlı baskısı altında ciddi zorluklar yaşadı. İlk iki gol, tam olarak onun sorumlu olduğu kanat bölgesinden geliştirilen ataklar sonucunda kalesinde görüldü;

Merkeze dönüş ve istikrar: İkinci devrede teknik heyet, oyunu aksayan kaptan Ruben Dias'ı oyundan aldıktan sonra Khusanov kendi doğal pozisyonu olan stoper bölgesine çekildi. Savunmanın merkezinde çok daha soğukkanlı ve güvenilir bir oyun sergiledi, ancak ilk devredeki kanat sorunları nihai puanının 5 olmasına neden oldu.