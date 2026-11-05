Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalıyor

·70·Spor
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalıyor

41 yaşındaki Cristiano Ronaldo Portekiz milli takımındaki kariyerini sonlandırma niyetinde olduğunu açıkladı. Futbolcunun planına göre, Kasım ayındaki uluslararası maçların ardından milli takımdan ayrılacak. Bu gelişme Reuters ajansı tarafından duyuruldu.

Ronaldo sosyal medya hesaplarında, "Portekiz sonsuza dek kalbimde kalacak" ifadelerini paylaştı.

Ronaldo, Portekiz milli takımı formasıyla 234 maça çıkıp 146 gol attı. Her iki istatistikte de uluslararası futbol rekorlarını elinde bulunduruyor.

Futbolcu, milli takımla 2016 yılında Avrupa Şampiyonluğu'nu kazandı. Ayrıca 2019 ve 2025 yıllarında UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Ronaldo'nun Portekiz milli takımındaki kariyerini Kasım ayındaki uluslararası maçların ardından noktalaması bekleniyor.

Cristiano RonaldoPortekiz Milli TakımıFutbolTransferUEFA
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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