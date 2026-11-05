ABD Senatosuna seçilen ilk Müslüman zaferini “Elhamdülillah” sözüyle kutladı

ABD'nin Michigan eyaletinde yapılan Senato seçimlerinde Demokrat aday Abdulrahman Muhammed El-Sayed zafer kazandı. Cumhuriyetçi rakibi Mike Rogers'ı mağlup eden El-Sayed, ABD tarihinde Senato'ya seçilen ilk Müslüman oldu. Bu gelişme Associated Press tarafından duyuruldu.

Zaferin ardından Detroit'te destekçilerine hitap eden El-Sayed, seçim kampanyası boyunca sonuçları beklerken sürekli “İnşallah” dediğini hatırlattı.

“Belki şimdiye kadar seçim sonuçları hakkında konuştuğumda hep ‘İnşallah’ dediğimi fark etmişsinizdir. Ancak bugün, bu geceden itibaren ‘İnşallah’ı ‘Elhamdülillah’ ile değiştirebiliriz” dedi.

Siyasetçinin bu sözleri salondakiler tarafından alkışlarla karşılandı.

42 yaşındaki El-Sayed, daha önce Michigan eyaletinde sağlık alanında üst düzey yöneticilik yapmıştı. Mısırlı göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Senato'ya seçilmesi, ABD Müslümanları için tarihi bir olay olarak değerlendiriliyor. El-Sayed'in Ocak 2027'de yemin ederek senatör olarak görevine başlaması bekleniyor.