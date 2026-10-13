Büyük futbol bekleniyor: Rusya milli takımı Kasım ayında Özbekistan'a mı geliyor?

Özbekistan milli takımının, Kasım ayındaki FIFA günleri kapsamında Rusya milli takımı ile uluslararası bir hazırlık maçı yapması bekleniyor. «RB Sport» haberine göre, Valeriy Karpin yönetimindeki Rusya milli takımının bir sonraki hazırlık maçlarından birinin Taşkent'te deplasman statüsünde oynanma ihtimali oldukça yüksek.

Ruslar Kasım ayındaki ikinci maçı kendi sahalarında oynamayı planlarken, bizim için bu karşılaşma kıta şampiyonasına hazırlık yolundaki en önemli aşamalardan biri olacak.

Takımların son sonuçları: Karpin ve Cannavaro sınavları

Her iki milli takım da yakın zamanda oynanan maçlarda bir dizi ciddi karşılaşmaya çıktı:

Rusya'nın Ekim performansı: Valeriy Karpin'in takımı İran'ı (2:0) ve Namibya'yı (6:0) net bir skorla mağlup ederken, Nijerya ile oynanan çekişmeli maçta beraberlik (3:3) kaydetti;

Özbekistan'ın galibiyetleri ve deplasman sınavı: Fabio Cannavaro yönetimindeki Özbekistan milli takımı, Dünya Kupası sonrası kamp kapsamında İran'ı 3:1, Suriye'yi ise 4:1'lik skorla mağlup etti. Güney Kore'de düzenlenen üçüncü maçta ise temsilcilerimiz 0:2 mağlup oldu.

Hedef — Asya Kupası 2027: Cannavaro'nun öğrencilerinin takvimi

Bu hazırlık maçları, 2027 yılının başında Suudi Arabistan sahalarında düzenlenecek kıta kupası için önemli bir hazırlık görevi görecek:

Kura ve rakipler: 24 takımın katılacağı turnuvada temsilcilerimiz zorlu bir grupta yer aldı;

1. Tur (8 Ocak): Özbekistan, kıta şampiyonasındaki ilk maçına Ürdün karşısında çıkacak;

2. Tur (13 Ocak): İkinci turda KDPK futbolcuları ile karşılaşma bekleniyor;

3. Tur (18 Ocak): Gruptaki son maç Bahreyn milli takımı ile oynanacak.

Turnuvanın final maçı ise 5 Şubat'ta Riyad'daki görkemli King Fahd Sports City Stadium'da oynanacak. Rusya ile yapılması muhtemel bu maç, Fabio Cannavaro için ana kadronun gücünü bir kez daha test etmek adına harika bir fırsat.