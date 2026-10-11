Manchester City, deplasmanda Liverpool'u farklı mağlup etti

·12·Spor
Manchester City, deplasmanda Liverpool'u farklı mağlup etti

İngiltere Premier Ligi'nin 6. haftasındaki dev karşılaşmada taraftarlar beklenmedik derecede farklı bir sonuca tanıklık etti. Sezona yüksek moralle ve kayıpsız giren Manchester Citydeplasmanda, efsanevi Anfield stadyumunda ezeli rakibi Liverpool'u 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın kaderi, ev sahibi ekibin bir kişi eksik kalması ve "City"nin ikinci yarının ortalarındaki şiddetli hücumları sayesinde belirlendi.

Kırılma anı: Kırmızı kart ve 13 dakikada gelen üç gol

Karşılaşmanın ilk yarısı ve ikinci yarının başı dengeli bir mücadeleye sahne olsa da, 62. dakikadaki pozisyon oyunun akışını tamamen değiştirdi:

  • Kırmızı kart ve disiplin sorunu: 62. dakikada Liverpool orta saha oyuncusu Ryan Gravenberch ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kaldı;

  • Haaland'ın golü: Eksik kalan ev sahibinin savunmasında boşluklar oluştu ve üç dakika sonra, 65. dakikada Erling Haaland perdeyi açan golü kaydetti;

  • Cezalandırma devam etti: Baskıyı artıran konuk ekipte 68. dakikada oyuna giren Jeremy Doku farkı ikiye çıkarırken, 78. dakikada Rayan Cherki Merseyside ekibinin kalesine üçüncü golü göndererek skoru belirledi.

Husanov yedek kaldı, City liderliğini perçinledi

Özbek futbolseverler için en önemli detaylardan biri, milli takım savunmacımız Abdukodir Khusanov'un kadroda yer almasıydı:

  • Husanov'un durumu: Genç Özbek savunmacı Manchester City'nin yedek kulübesinde kaldı ve sahaya girmedi;

  • Maresca'nın takımı yüzde yüzlük performansla: Üst üste 6. galibiyetini kutlayan Enzo Maresca'nın öğrencileri puanını 18'e yükselterek ligde tek başına liderliğe oturdu;

  • Liverpool'un krizi: 6 maç sonunda sadece 9 puan toplayabilen Merseyside ekibi, puan tablosunda 9. sıraya geriledi.

Manchester City'nin Liverpool'daki bu net galibiyeti, takımın bu sezon şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Premier LeagueManchester CityLiverpoolAbdukodir KhusanovFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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