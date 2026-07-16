Messi ve Bellingham arasındaki tartışmada neler konuşuldu?

·83·Spor
Messi ve Bellingham arasındaki tartışmada neler konuşuldu?

Arjantin ile İngiltere arasındaki 2026 Dünya Kupası yarı finali, sadece son dakikalardaki dramatik gollerle değil, sahadaki gergin anlarla da akıllarda kaldı. Bu epizodlardan birinde Lionel Messi ve Jude Bellingham, hakem kararı üzerine tartışmaya girdi.

Tartışma bir faul sonrası başladı

Yayınlanan videolarda Messi ve Bellingham'ın hakemin verdiği kararı tartıştığı görülüyor. Dudak okuma uzmanlarına göre, Arjantin kaptanı pozisyonda faul olmadığını savundu.

«Bu benim için faul değil. Hakemin bizim lehimize verdiği ilk karardı bu», — dedi Messi.

Bellingham ise Arjantinli yıldıza katılmadı:

«Hayır, hayır. Bu bir fauldü», — diye yanıt verdi İngiliz orta saha oyuncusu.

Ardından Messi'nin kendi görüşünü yineleyerek, bunun Arjantin lehine verilen ilk karar olduğunu vurguladığı belirtiliyor.

Maç neden bu kadar gergin geçti?

İngiltere - Arjantin mücadelesi başından itibaren yüksek tempo ve sert ikili mücadelelerle geçti. İki takım arasındaki tarihi rekabet, final bileti ve hakemin her kararı oyuncuların tansiyonunu yükseltti.

The Guardian, karşılaşmayı sert müdahalelerin ön planda olduğu bir yarı final olarak tanımladı. Messi ve Bellingham arasındaki gerginlik de bu yüksek baskılı oyunun bir parçasıydı.

Bu kişisel bir husumetten ziyade, hakem kararına yönelik farklı bakış açıları ve büyük maçın getirdiği duygusal yoğunluğun bir yansıması gibiydi.

Sahadaki tartışma sonucu etkilemedi

İngiltere, ikinci yarıda Anthony Gordon'un golüyle öne geçti. Ancak Arjantin maçın sonunda büyük bir baskı kurarak skoru lehine çevirdi.

Enzo Fernández 85. dakikada eşitliği sağlarken, oyuna sonradan giren Lautaro Martínez uzatma dakikalarında galibiyet golünü attı. Arjantin 2-1 kazanarak üst üste ikinci kez Dünya Kupası finaline yükseldi.

Önemli anlar

Sonuç

İngiltere öne geçti

55. dakika

Arjantin beraberliği yakaladı

85. dakika

Arjantin'in galibiyet golü

uzatma dakikaları

Maç sonucu

2:1

Messi yine kilit rol oynadı

39 yaşındaki Messi, yarı finalde gol atamasa da Arjantin'in hücumlarını yöneterek kritik anlarda takımına büyük katkı sağladı.

Sahayı görüşü ve oyun temposunu kontrol etmesi İngiltere savunması için en büyük sorunlardan biriydi. Guardian, Messi'nin etkisinin maç sonuna doğru arttığını ve Arjantin'in geri dönüşünde merkezde yer aldığını yazdı.

Bellingham ile olan tartışması da Messi'nin maça ne kadar duygusal dahil olduğunu gösterdi. Hakem kararlarını takip etti, arkadaşlarıyla iletişim kurdu ve son ana kadar takımı ateşledi.

Şimdi sırada İspanya ile final var

Arjantin, 19 Temmuz'da oynanacak 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ile karşılaşacak. İspanya, ilk yarı finalde Fransa'yı 2-0 mağlup etmişti.

İngiltere ise final şansını kaybetti. Ancak Messi ve Bellingham arasındaki kısa süreli tartışma, bu yarı finalin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Sizce bu olay basit bir futbol tartışması mıydı, yoksa hakem yönetimine duyulan bir tepki miydi?

Lionel MessiJude BellinghamArjantinİngiltereThe Guardian
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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