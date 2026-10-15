Özbekistan, Rusya milli takımı ile karşılaşmaya yakın — detaylar

·7·Spor
Özbekistan, Rusya milli takımı ile karşılaşmaya yakın — detaylar

Özbekistan milli takımı, Kasım 2026 FIFA milli maç arasında Rusya veya Suudi Arabistan milli takımlarıyla hazırlık maçı yapabilir. Özbekistan Futbol Federasyonu (UFA) Başkan Yardımcısı Odil Ahmedov konuyla ilgili görüşmelerin son aşamada olduğunu belirtti.

Sport24.ru haberine göre, Rusya Futbol Birliği (RFS) ile yapılan görüşmeler oldukça ilerlemiş durumda ve taraflar anlaşmaya çok yakın.

Odil Ahmedov: «Anlaşmaya varmak üzereyiz»

UFA yetkilisi, görüşmelerin mevcut durumu ve rakip seçimi hakkında açıklamalarda bulundu:

  • Rusya ile diyalog: «Gerçekten de Rusya Futbol Birliği ile görüşüyoruz ve Kasım ayında Özbekistan ile Rusya milli takımları arasında bir hazırlık maçı düzenlemek için anlaşmaya çok yakınız. Bu rakiple karşılaşma isteğimiz yaz aylarında doğmuştu, şimdi ise tüm detayları tartışmaya devam ediyoruz», — dedi Odil Ahmedov;

  • Suudi Arabistan seçeneği ve güvenlik: «Şu an iki olası rakiple görüşme halindeyiz — Rusya ve Suudi Arabistan. Plana göre Suudi Arabistan ile maçın Riyad'da oynanması gerekiyordu ancak güvenlik gerekçesiyle maçın Taşkent'e alınmasını teklif ettik. Suudi tarafı ise henüz bu şartı kabul etmedi», — diye ekledi;

  • Maç nerede oynanacak: Eğer Suudi Arabistan seçeneği gerçekleşmezse, Rusya ile maç büyük ihtimalle Taşkent'te oynanacak. Aynı zamanda Rus tarafı da karşılaşmayı kendi sahasında kabul etme isteğini dile getirdi, bu nedenle saha seçimi konusundaki görüşmeler devam ediyor;

  • Cannavaro ile nihai karar: «Nihai anlaşmaya varmak için tüm konuları milli takım teknik direktörümüz Fabio Cannavaro ile birlikte görüşmemiz gerekiyor. Kasım ayında bu prestijli maçı başarıyla organize etmeyi umuyoruz».

Milli takımın sonbahar sonuçları

Fabio Cannavaro yönetimindeki Özbekistan milli takımı, Eylül ve Ekim aylarında bir dizi ciddi sınavdan geçti:

  • Güven verici galibiyetler: Taşkent'te oynanan maçlarda oyuncularımız, Asya'nın önde gelen takımlarından biri olan İran'ı 3:1, Suriye'yi ise 4:1 skorla mağlup etti;

  • Deplasman sınavı: Son hazırlık maçında ise takımımız deplasmanda Güney Kore'ye karşı sahaya çıktı ve 0:2 skorla mağlup oldu.

Kasım ayında oynanacak uluslararası hazırlık maçları, milli takımın yeni teknik heyet yönetimindeki oyun tarzını daha da geliştirmek ve FIFA dünya sıralaması puanlarını toplamak için önemli bir sınav alanı görevi görecek.

Özbekistan Futbol FederasyonuOdil AhmedovFabio CannavaroRusya Futbol BirliğiHazırlık Maçı
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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