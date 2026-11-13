Pahalıya mal olan paslar: Donnarumma neden sık sık golle sonuçlanan hatalar yapıyor?

İtalya milli takımı ve Manchester Citykalecisi Gianluigi Donnarumma kariyeri boyunca rakiplerine gol ikram ettiği hatalarıyla yeniden gündemde. UEFA Uluslar Ligi 5. hafta kapsamında Fransa'ya karşı oynanan kritik mücadelede (3:1), ünlü eldivenin yaptığı bir diğer büyük hata golle sonuçlandı.

Fransa maçındaki ciddi hata

Karşılaşmanın henüz 10. dakikasında Gianluigi Donnarumma, ceza sahasından merkez üzerinden yerden pasla çıkmaya çalıştı. Ancak bu girişimi başarısız oldu ve Fransa milli takımı kanat oyuncusu Michael Olise topu hemen kaptı, savunmacıyı çalımladı ve düzgün bir vuruşla skoru açtı.

Bu durum, kariyeri boyunca tecrübe kazanan kalecinin kendi kalesinde gol görmesine neden olan 38. hatası olarak tarihe geçti. İstatistiklere göre Donnarumma, bu tür hataların 31 tanesini kulüp düzeyinde, geri kalan 7 tanesini ise İtalya milli takımı formasıyla yaptı.

Donnarumma'nın hata istatistikleri Göstergeler ve detaylar Toplam hata sayısı 38 (40'a yaklaşıyor) Kulüp düzeyindeki hatalar 31 (Manchester City formasıyla olanlar dahil) Milli takım hataları 7 (İtalya milli takımı formasıyla) Son yapılan hata Fransa maçında Michael Olise tarafından atılan gol

Bu sezonki hatalar ve Manchester City'deki sorunlar

Hatırlatmak gerekirse, yetenekli kalecinin bu sezonki hataları sadece milli takımla sınırlı değil. Onun Manchester Cityformasıyla çıktığı kritik maçlarda da rakiplere fırsat sunduğu durumlar gözlemlendi. Özellikle Leipzig, Aston Villa ve Coventry kulüplerine karşı oynanan maçlarda da benzer hatalar yapması taraftarlar ve uzmanlar tarafından eleştirilmişti.

Sizce dünya çapındaki kalecilerin ayakla oyun kurma çabası ve bu tür tehlikeli hatalar yapması modern futbolun kaçınılmaz bir riski mi yoksa teknik direktörlerin bir dayatması mı? Görüşlerinizi yorumlarda belirtin!