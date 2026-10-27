İngiltere Premier Ligi'nin son haftasında Aston Villa deplasmanında 1-2'lik skorla sezonun ilk mağlubiyetini alan Manchester Citydurumu acilen düzeltmek zorunda. Enzo Maresca yönetimindeki 'City' ekibi, bir sonraki önemli sınavını İngiltere Lig Kupası 4. turu kapsamında Brighton'a karşı verecek.

Evening Standard ve Sports Mole gazetelerinin yazdığına göre, fikstürün yoğunluğu ve son başarısızlığın ardından teknik ekip kadroda geniş çaplı rotasyona gidecek. En önemlisi, Özbek yetenekli savunma oyuncusu Abdukodir Husanov kupa maçında sahaya çıkması bekleniyor.

Savunma ve kale: Donnarumma'nın yerini Rulli alacak, Husanov merkezde mi yoksa kanatta mı?

Aston Villa maçında yapılan bariz hatalar ve yorgunluk belirtileri, savunma hattında yeni isimler görmeye itiyor:

Kalede değişiklik: Aston Villa maçında ikinci golde hatalı bulunan Gianluigi Donnarumma yedek kulübesine çekilecek; yerine geçen ay Norwich karşısında (5-0) kupada başarılı bir şekilde ilk maçına çıkan Geronimo Rulli geçecek;

Abdukodir Husanov' un çok yönlülüğü: Kaslarında sorun yaşayan Matheus Nunes'in oynayamayacak olması nedeniyle, Maresca'nın sağ bek pozisyonunda Rico Lewis veya Abdukodir Husanov'dan birine güvenmesi bekleniyor;

Merkez savunma kalesi: Husanov'un kanatta görevlendirilmemesi durumunda, savunmanın merkezinin lideri olacak; partneri olarak hataları nedeniyle eleştirilen Marc Guehi, tecrübeli Ruben Dias veya genç Vitor Reis'ten biri seçilecek;

Sol kanat: Bu kanat bek pozisyonu için Nico O'Reilly ile Josko Gvardiol arasında rekabet yaşanıyor.

Orta saha ve hücum: Haaland'a dinlenme, 17 yaşındaki yeni golcü sahada

Maresca, ana yıldızları korumaya ve güçleri yeniden dağıtmaya karar verdi:

Haaland'ın yerine 17 yaşındaki Samba: Ayak sakatlığından kurtulup Aston Villa'ya karşı 90 dakika forma giyen Erling Haaland'a tam dinlenme verilecek; onun yerini Norwich ile kupa maçında duble yapan 17 yaşındaki harika çocuk Floyd Samba alacak;

Orta sahayı yenileme: Son maçta yedek kalan Ayoub Bouaddi ve Mateo Kovacic'in sahaya çıkması, bunun da Elliot Anderson ile Enzo Fernandez'e dinlenme imkanı vermesi bekleniyor;

Foden kadroya dönüyor: Son iki iç saha maçında 4 gol atarak yüksek form yakalayan Phil Foden, 'on numara' pozisyonunda Rayan Cherki'nin yerini almaya en büyük aday.

Manchester Cityekibinin Brighton karşısındaki muhtemel kadrosu

Hat Futbolcular Kaleci Geronimo Rulli Savunmacılar Rico Lewis, Abdukodir Husanov, Ruben Dias, Nico O'Reilly Merkez orta saha Ayoub Bouaddi, Mateo Kovacic Hücum orta saha Rayan Makeydu (veya Allan), Phil Foden, Jeremy Doku Merkez forvet Floyd Samba Dinlendirilecek liderler Gianluigi Donnarumma, Erling Haaland, Enzo Fernandez

Brighton'a karşı oynanacak bu karşılaşma, Manchester City için sadece çeyrek finale çıkmak değil, aynı zamanda Abdukodir Husanov ve yedek kulübesindeki gençler için teknik direktörün güvenini boşa çıkarmamak adına önemli bir sınav olacak.