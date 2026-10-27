Maresca'dan sürpriz karar: Husanov, Brighton karşısında hangi pozisyonda oynayacak?

·116·Spor
Maresca'dan sürpriz karar: Husanov, Brighton karşısında hangi pozisyonda oynayacak?

İngiltere Premier Ligi'nin son haftasında Aston Villa deplasmanında 1-2'lik skorla sezonun ilk mağlubiyetini alan Manchester Citydurumu acilen düzeltmek zorunda. Enzo Maresca yönetimindeki 'City' ekibi, bir sonraki önemli sınavını İngiltere Lig Kupası 4. turu kapsamında Brighton'a karşı verecek.

Evening Standard ve Sports Mole gazetelerinin yazdığına göre, fikstürün yoğunluğu ve son başarısızlığın ardından teknik ekip kadroda geniş çaplı rotasyona gidecek. En önemlisi, Özbek yetenekli savunma oyuncusu Abdukodir Husanov kupa maçında sahaya çıkması bekleniyor.

Savunma ve kale: Donnarumma'nın yerini Rulli alacak, Husanov merkezde mi yoksa kanatta mı?

Aston Villa maçında yapılan bariz hatalar ve yorgunluk belirtileri, savunma hattında yeni isimler görmeye itiyor:

  • Kalede değişiklik: Aston Villa maçında ikinci golde hatalı bulunan Gianluigi Donnarumma yedek kulübesine çekilecek; yerine geçen ay Norwich karşısında (5-0) kupada başarılı bir şekilde ilk maçına çıkan Geronimo Rulli geçecek;

  • Abdukodir Husanov'un çok yönlülüğü: Kaslarında sorun yaşayan Matheus Nunes'in oynayamayacak olması nedeniyle, Maresca'nın sağ bek pozisyonunda Rico Lewis veya Abdukodir Husanov'dan birine güvenmesi bekleniyor;

  • Merkez savunma kalesi: Husanov'un kanatta görevlendirilmemesi durumunda, savunmanın merkezinin lideri olacak; partneri olarak hataları nedeniyle eleştirilen Marc Guehi, tecrübeli Ruben Dias veya genç Vitor Reis'ten biri seçilecek;

  • Sol kanat: Bu kanat bek pozisyonu için Nico O'Reilly ile Josko Gvardiol arasında rekabet yaşanıyor.

Orta saha ve hücum: Haaland'a dinlenme, 17 yaşındaki yeni golcü sahada

Maresca, ana yıldızları korumaya ve güçleri yeniden dağıtmaya karar verdi:

  • Haaland'ın yerine 17 yaşındaki Samba: Ayak sakatlığından kurtulup Aston Villa'ya karşı 90 dakika forma giyen Erling Haaland'a tam dinlenme verilecek; onun yerini Norwich ile kupa maçında duble yapan 17 yaşındaki harika çocuk Floyd Samba alacak;

  • Orta sahayı yenileme: Son maçta yedek kalan Ayoub Bouaddi ve Mateo Kovacic'in sahaya çıkması, bunun da Elliot Anderson ile Enzo Fernandez'e dinlenme imkanı vermesi bekleniyor;

  • Foden kadroya dönüyor: Son iki iç saha maçında 4 gol atarak yüksek form yakalayan Phil Foden, 'on numara' pozisyonunda Rayan Cherki'nin yerini almaya en büyük aday.

Manchester Cityekibinin Brighton karşısındaki muhtemel kadrosu

Hat

Futbolcular

Kaleci

Geronimo Rulli

Savunmacılar

Rico Lewis, Abdukodir Husanov, Ruben Dias, Nico O'Reilly

Merkez orta saha

Ayoub Bouaddi, Mateo Kovacic

Hücum orta saha

Rayan Makeydu (veya Allan), Phil Foden, Jeremy Doku

Merkez forvet

Floyd Samba

Dinlendirilecek liderler

Gianluigi Donnarumma, Erling Haaland, Enzo Fernandez

Brighton'a karşı oynanacak bu karşılaşma, Manchester City için sadece çeyrek finale çıkmak değil, aynı zamanda Abdukodir Husanov ve yedek kulübesindeki gençler için teknik direktörün güvenini boşa çıkarmamak adına önemli bir sınav olacak.

Abdukodir HusanovManchester Cityİngiltere Lig KupasıPremier LigFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Brighton maçı öncesi: Manchester City'nin yıldızları neden kadro dışı bırakıldı?Brighton maçı öncesi: Manchester City'nin yıldızları neden kadro dışı bırakıldı?Bugün 19:57Husanov resitali: Özbek savunmacı, City'nin dünkü galibiyetinde çok yüksek puan aldı!Husanov resitali: Özbek savunmacı, City'nin dünkü galibiyetinde çok yüksek puan aldı!18 Eylül 14:05City'den 5-0'lık muazzam bir masterclass: Husanov'un performansı nasıl değerlendirildi?City'den 5-0'lık muazzam bir masterclass: Husanov'un performansı nasıl değerlendirildi?18 Eylül 13:55Husanov'a yol açıldı mı? İngiliz basını onun Manchester'daki geleceğini analiz ettiHusanov'a yol açıldı mı? İngiliz basını onun Manchester'daki geleceğini analiz etti19 Ekim 07:06Husanov neden merkeze geri çekildi ve uzmanlar Maresca'yı neden eleştiriyor?Husanov neden merkeze geri çekildi ve uzmanlar Maresca'yı neden eleştiriyor?Dün 17:00İlk mağlubiyet: Uzmanlar Manchester ekibinde kimleri sert eleştirdi?İlk mağlubiyet: Uzmanlar Manchester ekibinde kimleri sert eleştirdi?24 Ekim 19:47
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
Husanov'a yol açıldı mı? İngiliz basını onun Manchester'daki geleceğini analiz etti
Husanov'a yol açıldı mı? İngiliz basını onun Manchester'daki geleceğini analiz etti