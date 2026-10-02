Donnarumma Milan'a mı dönüyor? Bayern ve Inter İtalyan kaleci için yarışa girdi

·2·Spor
Donnarumma Milan'a mı dönüyor? Bayern ve Inter İtalyan kaleci için yarışa girdi

Avrupa transfer piyasasında yeni bir sansasyonel gelişme yaşanıyor! Ünlü muhabir Ekrem Konur'un haberine göre,Manchester Cityve İtalya milli takımının 1 numaralı kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın geleceği etrafında kıtanın en güçlü devleri kıyasıya bir rekabete girdi. "Manchester City"nin artan baskısının yanı sıra, Almanya'dan Bayern Münih ve Milan'ın iki ezeli rakibi Inter ve Milan da durumu yakından takip ediyor. Özellikle zamanında olaylı bir şekilde Paris'e giden Donnarumma'nın eski evi San Siro'ya dönme ihtimali, tüm Serie A taraftarlarını heyecanlandırıyor. Peki, bu beklenmedik transfer hangi şartlar altında gerçekleşebilir?

San Siro'ya sansasyonel dönüş ve Maignan faktörü

Birçok uzman, kalecinin bir sonraki durağı olarak İtalya'ya dönüşü en muhtemel senaryo olarak görüyor:

  • Milan'ın beklenmedik planı: Rossoneri yönetimi, Fransız kaleci Mike Maignan'ın takımdaki geleceğinin belirsizliği nedeniyle, kendi altyapılarından yetişen Donnarumma'yı geri getirme seçeneğini ciddi şekilde değerlendiriyor;

  • Inter'in yarışa katılması: Şehrin diğer tarafındaki Nerazzurri de güçlü bir kaleci arayışında ve Donnarumma seçeneğine kayıtsız değil;

  • "Manchester City" baskısı: İngiliz devinin kendi kalecisini koruma isteğinin artmasıyla birlikte, İtalyan kalecinin transferinin önümüzdeki yaz Avrupa piyasasının ana gündem maddelerinden biri olması bekleniyor;

  • Bayern Münih'in planları: Münih devi de uzun vadeli güvenilir bir kaleci arayışında, Donnarumma ile ilgili durumu kontrol altında tutuyor.

Donnarumma'nın Milan geçmişi

"Donnarumma, 2015'ten 2021'e kadar Rossoneri formasını giydi ve ana kadroda 251 maça çıktı. Serbest oyuncu olarak PSG'ye gitmesi taraftarlar arasında büyük tepkiye neden olmuştu, ancak şimdi tarih yeniden yazılabilir."

Uzmanlara göre, eğer Milan Maignan'ı satarsa, Donnarumma'nın dönüşü kulüp için hem sportif hem de sembolik açıdan önemli bir hamle olacaktır.

Gianluigi Donnarumma için adaylar (Tablo)

Kulüp

İlgi sebebi ve durum

Milan

Mike Maignan'ın belirsiz geleceği nedeniyle eski yıldızını geri getirmek istiyor

Inter

Kale çizgisini üst düzey bir İtalyan kaleciyle güçlendirmeyi planlıyor

Manchester City

Transfer piyasasında ciddi baskı kurarak olası bir anlaşmayı hızlandırıyor

Bayern Münih

Gelecek yaz kaleci pozisyonunu güçlendirmek için durumu yakından izliyor

Sizce Donnarumma, bir zamanlar kendisine "hain" diyen Milan taraftarlarının önüne geri dönebilecek mi, yoksa Manchester City veya Bayern Münih onun için daha mı cazip?

Tahminlerinizi ve yorumlarınızı aşağıda paylaşın ve futbol dünyasındaki bu sıcak transfer haberini arkadaşlarınızla Telegram üzerinden paylaşın!

Gianluigi DonnarummaMilanManchester CityInterTransfer
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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