Fransa Milli Takımı neden çöktü? 3 yıldızın acı dolu gecesi...

2026 Dünya Kupası yarı finaline kadar Fransa, turnuvanın en güçlü takımlarından biri olarak görülüyordu. Ancak İspanya karşısında alınan 0-2'lik mağlubiyet, Didier Deschamps'ın takımının en zayıf noktalarını gözler önüne serdi.

Beklenen finalist yarı yolda durdu

Birçok kişi Fransa'nın üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finaline çıkmasını bekliyordu. Kadroda Mbappe, Dembele, Olise, Barcola ve Tchouameni gibi isimler vardı.

Ancak İspanya karşısında "Horozlar" alışılmış güçlerini sergileyemedi. Takım hücumda keskinlik, merkezde ritim ve savunmada güven eksikliği yaşadı.

İspanya ise planını soğukkanlılıkla uyguladı: Önce penaltıdan skoru açtı, ardından Pedro Porro'nun golüyle final biletini garantiledi.

Olise kayboldu: 3,0 puan

Michael Olise, turnuva öncesinde Fransa'nın en yaratıcı silahlarından biri olarak görülüyordu. Rakip savunmayı bireysel yetenekleriyle delebilecek bir oyuncu olarak tanımlanmıştı.

Ancak İspanya karşısında neredeyse hiç görünmedi.

Olise etkili çalım atamadı, birçok atak onun top kayıplarıyla sona erdi. İki kritik pası varmış gibi görünse de, bunlar oyunun kaderini değiştirecek kadar tehlikeli değildi.

Oyuncu Puan Ana Sorun Michael Olise 3,0 çalım yok, çok top kaybı Kylian Mbappe 3,0 geç uyandı, şutlar etkisiz Ousmane Dembele 3,0 oyuna çok geç dahil oldu Lucas Digne 3,0 penaltı pozisyonunda kritik hata

Olise örneğinde Fransa'nın büyük sorunu ortaya çıktı: Liderlerin oyunu çalışmadığında takım otomatik olarak zor duruma düştü.

Mbappe ve Dembele: Uyanış gecikti

Kylian Mbappe ve Ousmane Dembele, Fransa hücumunun ana umuduydu. Ancak yarı finalde beklenen patlamayı yapamadılar.

Mbappe ilk yarıda ve ikinci yarının başlarında kendini neredeyse hiç gösteremedi. İkili mücadelelerin çoğunu kaybetti, daha sonra hareketlendiğinde ise acelecilik kararlarını etkiledi.

6 kez çalım denemesine rağmen bunların çoğu etkisiz sonuçlandı. Şutları da kaleye ciddi bir tehdit oluşturmadı.

Dembele ise oyuna çok geç dahil olmuş gibi göründü. Sadece uzatma dakikalarında bir iki pozisyon yarattı, ancak o sırada İspanya oyunu çoktan kontrol altına almıştı.

Digne'in hatası oyunu çevirdi

Fransa kötü oynadı ancak oyun farklı bir senaryo da izleyebilirdi. İlk yarının ortasında Lucas Digne'in hatası İspanya için büyük bir kapı açtı.

Cucurella'nın belirsiz pasından sonra Digne topu güvenli bir şekilde uzaklaştırmalıydı. Ancak durumu yanlış değerlendirdi ve Lamine Yamal'a karşı sert bir müdahalede bulundu.

Hakem penaltı noktasını gösterdi. Oyarzabal ise fırsatı iyi değerlendirdi.

Bu pozisyon tüm maçın kırılma noktası oldu. Fransa skor olarak geriye düştü, İspanya ise en sevdiği senaryoya kavuştu: Top kontrolü, sabır ve rakibi açılmaya zorlamak.

Deschamps'ın takımı neden açılamadı?

Fransa'nın büyük sorunu şuydu: Yıldız çoktu ama oyunda genel bir ritim yoktu.

Mbappe bireysel oynadı, Dembele geç uyandı, Olise ise İspanya baskısı altında kayboldu. Merkezde de Fransa topu hızlı ve isabetli bir şekilde ileri taşıyamadı.

İspanya ise aksine takım halinde hareket etti. Tek bir oyuncu değil, tüm sistem çalıştı.

İspanya nerede üstün geldi?

İspanya'nın galibiyeti sadece gollerle değil, oyunu yönetme kalitesiyle de açıklanabilir.

Luis de la Fuente'nin takımı, Fransa'nın ana silahlarını iyi analiz ettiğini gösterdi. Mbappe'ye geniş alan bırakmadılar, Dembele'yi kanatta yalnız bırakmadılar, Olise'yi ise sürekli baskı altında tuttular.

İspanya'nın üstünlükleri:

• merkezde top kontrolü;

• savunmada disiplin;

• Fransa yıldızlarına boş alan bırakmamak;

• penaltıdan sonra oyunu soğukkanlılıkla tutmak;

• Pedro Porro aracılığıyla ikinci golü zamanında bulmak.

Bu yarı finalde İspanya sadece daha güçlü değil, daha olgun bir takım gibi göründü.

Fransa için acı sonuç

Fransa yıldızlarla dolu bir takım olabilir. Ancak yarı finalde bu yeterli olmadı.

Sahada liderlerden hiçbiri takımı kurtaramadı. Olise kayboldu, Dembele geç uyandı, Mbappe verim sağlayamadı, Digne ise kritik bir hata yaptı.

Böyle maçlarda isimler değil, kararlar belirleyicidir. İspanya kararları doğru verdi. Fransa ise kendi yıldızlarının gölgesinde kaldı.

Şimdi soru Deschamps etrafında

Fransa finale çıkamadı ve bu mağlubiyetten sonra doğal olarak Didier Deschamps'ın kararları da tartışılacak.

Hücum neden çalışmadı? Mbappe ve Dembele için neden uygun ortam yaratılmadı? Olise neden böyle bir maçta kendini gösteremedi? Digne'in kanadında neden güvenlik sağlanamadı?

Bu soruların Fransa futbolunda önümüzdeki günlerde çok tartışılacağı kesin.

İspanya ise finale yükseldi. Fransa içinse bu yarı final acı bir gerçeği gösterdi: Yıldızların varlığı finale çıkmayı garanti etmez.

Sizce Fransa'nın mağlubiyetinde ana suçlu kim — oyuncular mı, Deschamps'ın planı mı yoksa İspanya'nın gücü mü?