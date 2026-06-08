Roberto Mancini yeniden İtalya milli takımının başına dönüyor

Avrupa futbolunda beklenmedik ve ses getiren bir teknik direktör değişimi yaşanmak üzere. Ünlü insider Gianluca Di Marzio'nun paylaştığı son güvenilir bilgilere göre, deneyimli uzman Roberto Mancini, İtalya milli takımının baş teknik direktörlüğüne dönmeye çok yakın. Kaynağın belirttiğine göre, 61 yaşındaki hocayla İtalya Futbol Federasyonu arasındaki müzakereler son aşamaya girdi ve taraflar 2030 yılına kadar geçerli uzun süreli bir sözleşme imzalayacak. Yeni anlaşmaya göre, İtalyan dehanın yıllık maaşının 2 milyon Euro olması bekleniyor.

Bu, deneyimli teknik direktörün 'Skuadra Adzurra'nın başındaki ilk görevi değil. Mancini daha önce, yani 2018'den 2023'e kadar da ülkesinin milli takımını başarıyla yönetmişti. Onun yönetiminde İtalyanlar özgün bir rönesans yaşayarak 2021 Avrupa Şampiyonası'nda mutlak şampiyonluğu elde etmiş ve kıtanın zirvesine çıkmıştı. Ancak ardından takım krize girdi, beklenmedik şekilde 2022 Katar Dünya Kupası biletini kaybetti ve bu durum uzmanın görevinden ayrılmasına neden oldu. Suudi Arabistan milli takımında da bir süre görev yapmayı başardı.

İtalya milli takımının yeniden eski ve güvenilir hocasına başvurması boşuna değil. Bu yılın Mart ayında, Dünya Kupası eleme aşamasındaki ardışık başarısızlıklar ve şanssız maçların ardından, ülke futbol federasyonu eski baş teknik direktör Gennaro Gattuso'yu istifa ettirmeye karar vermişti. Şimdi Apenin Yarımadası temsilcileri, Mancini önderliğinde takımı yeniden canlandırmayı ve 2030'daki küresel mundiala kadar olan süreçte eski görkemi yeniden kazanmayı hedefliyor.

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