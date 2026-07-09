Nani, ağır mağlubiyet sonrası Ronaldo'ya seslendi: Mesele sadece sonuç değil

·45·Spor
Nani, ağır mağlubiyet sonrası Ronaldo'ya seslendi: Mesele sadece sonuç değil

Portekiz, 2026 Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etti. İspanya karşısında alınan 0-1'lik mağlubiyetin ardından tüm dikkatler bir kez daha Cristiano Ronaldo ve onun milli takımdaki geleceğine çevrildi.

Böyle bir durumda, Portekiz milli takımının eski orta saha oyuncusu Nani, eski takım arkadaşına duygusal bir mesaj gönderdi.

Portekiz için acı bir son

Portekiz milli takımı, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'ya karşı minimal bir skorla mağlup oldu.

Bu sonucun ardından takım turnuvaya veda etti. Cristiano Ronaldo için ise bu mağlubiyet çok daha ağır oldu, çünkü o yıllardır Portekiz milli takımının ana sembolü konumundaydı.

Nani, Ronaldo'nun mirasını hatırlattı

Nani, sosyal medya hesabından Ronaldo'ya seslenerek onun milli takım ve futboldaki yerini özellikle vurguladı.

Nani, "Milli takımdaki ve futboldaki mirasın her şeyi anlatıyor. Hiçbir sonuç, yarattığın tarihi ve unutulmaz anları silemez" diye yazdı.

Ona göre, tek bir maç veya tek bir mağlubiyet, Ronaldo'nun Portekiz futbolu için yaptıklarını yok sayamaz.

«Bu forma için ne kadar fedakarlık yaptığını biliyorum»

Nani, Ronaldo ile birlikte milli takımda uzun yıllar forma giydi. Bu yüzden Portekiz formasının Ronaldo için ne anlama geldiğini çok iyi bildiğini ifade etti.

Nani, "Cris, bu anların çoğunu seninle birlikte yaşama şansına eriştim ve bu forma için ne kadar fedakarlık yaptığını çok iyi biliyorum" dedi.

Bu sözler, Ronaldo'nun milli takım yolculuğunun sadece goller ve rekorlarla değil, aynı zamanda büyük bir özveriyle de bağlı olduğunu gösteriyor.

Takıma da güven mesajı

Nani, mesajında sadece Ronaldo'yu değil, tüm Portekiz milli takımını da destekledi.

Eski orta saha oyuncusu, "Bu takım saygıyı, desteği ve güveni hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Nani, Portekiz'in onurunu koruyan her futbolcunun bu sorumluluğu hissettiğini vurguladı.

Ronaldo için bir başka zor an

Cristiano Ronaldo, Portekiz futbol tarihinin en büyük figürlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak 2026 Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından milli takımdaki geleceğinin yeniden tartışmaların merkezine oturması doğal.

Nani'nin mesajı ise bunca yıllık tarihin, zaferlerin ve fedakarlığın tek bir sonuçla ölçülemeyeceğini hatırlattı.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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