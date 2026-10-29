“Kemerimi geri alacağım”: Chimaev, Strickland ile rövanş maçı hakkında açıklama yaptı

·17·Spor
“Kemerimi geri alacağım”: Chimaev, Strickland ile rövanş maçı hakkında açıklama yaptı

BAE adına dövüşen eski UFC şampiyonu Khamzat Chimaev, Amerikalı dövüşçü Sean Strickland'e karşı aldığı mağlubiyeti hala kabullenemediğini belirtti. UFC 328 kapsamında gerçekleşen ve hakemlerin bölünmüş kararıyla (split decision) sonuçlanan bu müsabaka, MMA dünyasında büyük tartışmalara yol açmıştı.

32 yaşındaki dövüşçü, oktagonda galibiyeti hak ettiğine inandığını ve hakemlerin şampiyonluk kemerini haksız yere elinden aldığını savunarak, organizasyon tarihinde benzeri görülmemiş bir durum yaşandığını ifade etti.

«Geri kaçan adam kazanamaz»: Chimaev'in sert açıklamaları

ESPN'e verdiği röportajda eski şampiyon, hakemlerin puanlama kriterlerine ve rakibinin dövüş tarzına açıkça itiraz etti:

  • Mağlubiyeti reddetmek: «Maçı kazandım ama kemerimi elimden aldılar. Hakem değilim ama hayatımda geri kaçarak dövüşen birinin kazandığını hiç görmedim», dedi sporcu;

  • UFC tarihindeki «emsal»: Chimaev'e göre, organizasyon tarihinde ilk kez tüm maç boyunca çatışmadan kaçınan ve aktif saldırı yapmayan bir dövüşçüye şampiyonluk kemeri verildi;

  • Ana hedef — rövanş ve kemer: «Şu an kariyerimdeki ana hedef ne? İlk olarak kemerimi geri almak istiyorum. Benim için en önemlisi bu. Sonrasında neler olacağını göreceğiz», diyerek planlarını açıkladı.

Chimaev'in UFC'deki yolu ve şampiyonluk geçmişi

Khamzat Chimaev, kısa sürede promosyonun en parlak ve korkutucu yıldızlarından biri haline geldi:

  • Profesyonel kariyerin başlangıcı: Karma dövüş sanatlarına (MMA) 2018'de adım attı ve 2020'den itibaren UFC'de boy göstermeye başladı;

  • Orta sıkletin zirvesi: 2025 yılında, yüksek baskılı güreşi ve tavizsiz temposu sayesinde orta sıklet UFC şampiyonu olmayı başarmıştı;

  • Gelecek planları: Strickland ile yaşanan gergin karşılaşmanın ardından UFC yönetimi, iki dövüşçü arasında acil bir rövanş maçı düzenlenmesi yönünde baskı altında.

UFC 328'deki hakem kararı hayranlar ve otoriteler arasında tartışılmaya devam ederken, Khamzat Chimaev'in bu sert çıkışı, olası ikinci karşılaşma etrafındaki heyecanı daha da artırdı.

Khamzat ChimaevSean StricklandUFC 328MMADövüş Sporları
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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