Khamzat Chimaev, Sean Strickland'e rövanş için 1 milyon dolar teklif etti

·19·Spor
Khamzat Chimaev, Sean Strickland'e rövanş için 1 milyon dolar teklif etti

Khamzat Chimaev ve Sean Strickland arasındaki gerilim yeniden tırmandı. Eski UFC orta sıklet şampiyonu, ilk maçtaki mağlubiyetinin ardından Amerikalı rakibini rövanşa davet etti ve bunun için ona 1 milyon dolar ödemeye hazır olduğunu belirtti.

Chimaev'in bu çağrısı, basit bir «rövanş istiyorum» açıklamasından çok daha sert oldu. Strickland'e maç yerini kendisinin seçmesini teklif etti.

«Konumunu gönder»

Chimaev, 5 Ekim'de X hesabından Strickland'e doğrudan seslendi.

«Strickland, sana 1 milyon dolar ödeyeceğim. Konumunu gönder ve gel, dövüşelim. Kafesin içinde mi yoksa başka bir yerde mi olduğu fark etmez.»

Böylece Chimaev, rövanş için UFC'nin resmi maç düzenleme sürecini bile beklemeye hazır olmadığını gösterdi. Ancak bu açıklaması henüz resmi bir maç sözleşmesi veya UFC tarafından onaylanmış bir rövanş anlamına gelmiyor. Strickland da henüz bu 1 milyon dolarlık teklife yanıt vermedi.

İlk maç Chimaev için tarihi bir mağlubiyetle sonuçlanmıştı

Bu iki dövüşçünün ilk karşılaşması 9 Mayıs 2026'da UFC 328 turnuvasında gerçekleşmişti.

O gece Chimaev orta sıklet şampiyonluk kemerini koruyordu, Strickland ise onu mağlup ederek şampiyonluğu kazandı. Maçın kaderi hakemlerin ayrık kararı ile belirlenmişti: iki hakem Strickland'i galip ilan ederken, biri Chimaev lehine oy kullanmıştı.

Bu sonuç, Chimaev'in profesyonel kariyerindeki ilk mağlubiyet olmuştu.

Bu yüzden rövanş arzusu, «Borz» için sadece şampiyonluk kemerini geri kazanmak değil, aynı zamanda kişisel hesabı da kapatma fırsatı olarak görülüyor.

Rövanş konusu neden tekrar gündeme geldi?

Chimaev'in bir sonraki rakibi konusu henüz tam olarak netleşmedi. Aynı zamanda Strickland'in şampiyon olarak bir sonraki unvan koruma maçıyla ilgili görüşmeler de devam ediyor.

Nassourdine Imavov'un da Strickland'i maça davet ettiği ve hatta kendi bütçesinden 500 bin dolar teklif ettiği bildirilmişti. Chimaev ise bu miktarı ikiye katlayarak 1 milyon dolarlık bir teklifle ortaya çıktı.

Bu açıdan bakıldığında, Strickland'e olan ilgi sadece şampiyonluk kemeriyle değil, aynı zamanda finansal tartışmalarla da bağlantılı hale geliyor.

Chimaev'in amacı net: Strickland ile tekrar dövüşmek

Chimaev, ilk mağlubiyetinden sonra da Strickland ile rövanş yapma isteğini defalarca dile getirmişti. Haziran ayında Amerikalı dövüşçüyü maçı kabul etmeye çağırarak «seni yine de yeneceğim» şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Şimdi ise çağrı yeni bir boyuta taşındı: Chimaev rakibine şahsen 1 milyon dolar teklif ediyor.

Ancak bu teklifin kendisi, rövanşın mutlaka gerçekleşeceği anlamına gelmiyor. Strickland'in onayı, UFC'nin kararları ve maçın resmi olarak organize edilmesi süreçlerinin tamamlanması gerekiyor.

Şimdi sıra Strickland'de

Chimaev pozisyonunu açıkça belirtti: 1 milyon dolar, maç yeri konusunda özgürlük ve ana hedef — Strickland ile rövanş.

Şimdi gözler Strickland'in cevabına çevrildi. Eğer Amerikalı şampiyon teklife olumlu yaklaşırsa, UFC orta sıklet divizyonundaki en heyecan verici senaryolardan biri tekrar gündeme gelebilir.

İlk maç şampiyonluk kemerinin el değiştirmesine neden olmuştu. Şimdi Chimaev, o olayın ikinci perdesini kendi parasıyla başlatmaya hazır olduğunu belirtiyor.

Khamzat ChimaevSean StricklandUFC 3281 Milyon DolarDövüş Sporları
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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