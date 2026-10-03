6 maçta 6 gol! Nuri Şahin, Eldor Shomurodov'un golcülük sırrını açıkladı

Özbekistan milli takım kaptanı Eldor Shomurodov yeni sezona da fantastik bir başlangıç yaptı. Türkiye Süper Ligi'nin ilk 6 haftasında 6 gol atan 31 yaşındaki forvet hakkında İstanbul Başakşehir teknik direktörü Nuri Şahin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türk teknik adam, tecrübeli forvetin ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'ndan sonra neredeyse hiç tatil yapmamasına rağmen sergilediği istikrarlı performansa dikkat çekti.

İstanbul Başakşehir hocası, Özbek forvetin profesyonelliğine özel övgülerde bulundu:

«Bazen açıklamalarımızda dikkatli olmalıyız. Çünkü Shomurodov Dünya Kupası'ndan sonra çok kısa bir tatil yaptı. Oyuncularıma karşı haksızlık etmek istemem. Turnuvadan hemen sonra yüksek performans göstermek fiziksel ve psikolojik olarak kolay değil; bazı oyuncularımız hala bu sorunla mücadele ediyor.

Eldor ise özel bir karakter. Sürekli gelişiyor. Ona ne kadar dinlenme süresi vermeye çalışsak da o sahada her zaman özveriliydi ve her zaman başarıya ulaştı. Bu yüzden ona tam bir hareket özgürlüğü tanıyoruz. Eldor, takımımız için hem saha içinde hem de saha dışında son derece önemli profesyonel bir futbolcudur», dedi Nuri Şahin.