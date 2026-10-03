6 maçta 6 gol! Nuri Şahin, Eldor Shomurodov'un golcülük sırrını açıkladı
Özbekistan milli takım kaptanı Eldor Shomurodov yeni sezona da fantastik bir başlangıç yaptı. Türkiye Süper Ligi'nin ilk 6 haftasında 6 gol atan 31 yaşındaki forvet hakkında İstanbul Başakşehir teknik direktörü Nuri Şahin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Türk teknik adam, tecrübeli forvetin ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'ndan sonra neredeyse hiç tatil yapmamasına rağmen sergilediği istikrarlı performansa dikkat çekti.
«Eldor özel bir karakter»: Nuri Şahin'in itirafı
İstanbul Başakşehir hocası, Özbek forvetin profesyonelliğine özel övgülerde bulundu:
«Bazen açıklamalarımızda dikkatli olmalıyız. Çünkü Shomurodov Dünya Kupası'ndan sonra çok kısa bir tatil yaptı. Oyuncularıma karşı haksızlık etmek istemem. Turnuvadan hemen sonra yüksek performans göstermek fiziksel ve psikolojik olarak kolay değil; bazı oyuncularımız hala bu sorunla mücadele ediyor.
Eldor ise özel bir karakter. Sürekli gelişiyor. Ona ne kadar dinlenme süresi vermeye çalışsak da o sahada her zaman özveriliydi ve her zaman başarıya ulaştı. Bu yüzden ona tam bir hareket özgürlüğü tanıyoruz. Eldor, takımımız için hem saha içinde hem de saha dışında son derece önemli profesyonel bir futbolcudur», dedi Nuri Şahin.
Roma'nın hatası, Başakşehir'in şansı
Shomurodov'un Türkiye'ye transferi kariyerindeki en başarılı adımlardan biri oldu. Türk kulübü, onu başlangıçta Roma'dan 3 milyon Euro karşılığında bir yıllığına kiralamış ve yaz aylarında bonservisini tamamen almıştı.
Eldor, ilk sezonunda 22 golle Türkiye Süper Ligi gol kralı olarak takımının ilk beşte yer almasında başrol oynamıştı.
Shomurodov'un İstanbul Başakşehir'deki istatistikleri:
Maç sayısı: 52
Goller: 29
Asistler: 6
Kulüp ve milli takım genel istatistikleri
Kariyeri boyunca Mash'al, Bunyodkor, Rostov, Genoa, Spezia, Cagliari ve Roma formalarını terleten Eldor Shomurodov kulüp düzeyinde toplam 396 maça çıkıp, 93 gol ve 44 asist kaydetti.
Özbekistan milli takım tarihinin en golcü oyuncusu olarak istatistikleri de hayranlık uyandırıcı:
96 maç
47 gol
14 asist
Kaptan, yeni sezonda da formunun zirvesinde olduğunu kanıtlamaya devam ediyor.
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