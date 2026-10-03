6 maçta 6 gol! Nuri Şahin, Eldor Shomurodov'un golcülük sırrını açıkladı

·3·Spor
6 maçta 6 gol! Nuri Şahin, Eldor Shomurodov'un golcülük sırrını açıkladı

Özbekistan milli takım kaptanı Eldor Shomurodov yeni sezona da fantastik bir başlangıç yaptı. Türkiye Süper Ligi'nin ilk 6 haftasında 6 gol atan 31 yaşındaki forvet hakkında İstanbul Başakşehir teknik direktörü Nuri Şahin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türk teknik adam, tecrübeli forvetin ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'ndan sonra neredeyse hiç tatil yapmamasına rağmen sergilediği istikrarlı performansa dikkat çekti.

«Eldor özel bir karakter»: Nuri Şahin'in itirafı

İstanbul Başakşehir hocası, Özbek forvetin profesyonelliğine özel övgülerde bulundu:

«Bazen açıklamalarımızda dikkatli olmalıyız. Çünkü Shomurodov Dünya Kupası'ndan sonra çok kısa bir tatil yaptı. Oyuncularıma karşı haksızlık etmek istemem. Turnuvadan hemen sonra yüksek performans göstermek fiziksel ve psikolojik olarak kolay değil; bazı oyuncularımız hala bu sorunla mücadele ediyor.

Eldor ise özel bir karakter. Sürekli gelişiyor. Ona ne kadar dinlenme süresi vermeye çalışsak da o sahada her zaman özveriliydi ve her zaman başarıya ulaştı. Bu yüzden ona tam bir hareket özgürlüğü tanıyoruz. Eldor, takımımız için hem saha içinde hem de saha dışında son derece önemli profesyonel bir futbolcudur», dedi Nuri Şahin.

Roma'nın hatası, Başakşehir'in şansı

Shomurodov'un Türkiye'ye transferi kariyerindeki en başarılı adımlardan biri oldu. Türk kulübü, onu başlangıçta Roma'dan 3 milyon Euro karşılığında bir yıllığına kiralamış ve yaz aylarında bonservisini tamamen almıştı.

Eldor, ilk sezonunda 22 golle Türkiye Süper Ligi gol kralı olarak takımının ilk beşte yer almasında başrol oynamıştı.

Shomurodov'un İstanbul Başakşehir'deki istatistikleri:

  • Maç sayısı: 52

  • Goller: 29

  • Asistler: 6

Kulüp ve milli takım genel istatistikleri

Kariyeri boyunca Mash'al, Bunyodkor, Rostov, Genoa, Spezia, Cagliari ve Roma formalarını terleten Eldor Shomurodov kulüp düzeyinde toplam 396 maça çıkıp, 93 gol ve 44 asist kaydetti.

Özbekistan milli takım tarihinin en golcü oyuncusu olarak istatistikleri de hayranlık uyandırıcı:

  • 96 maç

  • 47 gol

  • 14 asist

Kaptan, yeni sezonda da formunun zirvesinde olduğunu kanıtlamaya devam ediyor.

Eldor Shomurodovİstanbul BaşakşehirSüper LigÖzbekistan Milli TakımıFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Eldor Shomurodov, Türkiye Süper Ligi'nde Altın Ayakkabı için kıyasıya yarışa katıldı!Eldor Shomurodov, Türkiye Süper Ligi'nde Altın Ayakkabı için kıyasıya yarışa katıldı!Dün 14:46Eldor Shomurodov'dan resital ve duble: Dünkü etkili performansı nasıl değerlendirildi?Eldor Shomurodov'dan resital ve duble: Dünkü etkili performansı nasıl değerlendirildi?20 Eylül 18:48Başakşehir'in Gençlerbirliği karşısındaki ilk 11'i açıklandıBaşakşehir'in Gençlerbirliği karşısındaki ilk 11'i açıklandı19 Eylül 21:35Shomurodov'dan duble, Norchayev'den gol: Fergana'da İran 3-1 mağlup edildi (video)Shomurodov'dan duble, Norchayev'den gol: Fergana'da İran 3-1 mağlup edildi (video)24 Eylül 21:07Shomurodov için 15 milyon avro: Trabzonspor’un planı ortaya çıktıShomurodov için 15 milyon avro: Trabzonspor’un planı ortaya çıktı5 Ağustos 14:59Özbekistan futbolunun gururu Eldor Shomurodov 31 yaşına girdiÖzbekistan futbolunun gururu Eldor Shomurodov 31 yaşına girdi30 Haziran 12:44
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı