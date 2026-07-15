Scaloni eleştirilere yanıt verdi: Arjantin hala ayakta...

·2·Spor
Scaloni eleştirilere yanıt verdi: Arjantin hala ayakta...

Arjantin Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası yarı finali öncesinde yine büyük bir baskı altında. Lionel Scaloni ise eleştirilere yanıt vererek, takımın insanların söylediği kadar kötü oynamadığını ve finale çıkmaya sadece bir adım kaldığını vurguladı.

“Kötü oynamıyoruz”

Lionel Scaloni, Arjantin hakkındaki eleştirileri anladığını ancak bunlara tamamen katılmadığını belirtti.

“Arjantin, insanların söylediği kadar kötü oynamıyor. Yarı finale çıkmak için çok çalıştık” dedi teknik direktör.

Bu sözler, Arjantin kampındaki temel ruh halini yansıtıyor: Takım henüz finale ulaşmadı ancak yolunu haklı çıkarmak için yeterli nedenlere sahip.

Eleştiriler neden arttı?

Arjantin, son dünya şampiyonu unvanıyla turnuvaya büyük bir baskıyla geldi. Böyle bir statüde her maçtan sadece galibiyet değil, aynı zamanda güzel ve güven verici bir futbol da bekleniyor.

Ancak play-off'lardaki zorlu maçlar, dar skorlar ve bazı tartışmalı pozisyonlar nedeniyle takım eleştirilerin odağına yerleşti.

Yine de Scaloni basit bir gerçeği hatırlattı: Arjantin yarı finalde. Ve bu bir tesadüf değil.

Soru

Scaloni'nin yanıtı

Arjantin kötü mü oynuyor?

“İnsanların söylediği gibi değil”

Takım neyi kanıtladı?

yarı finale çıkmak için çok çalıştı

Ana hedef

finale çıkmak

Kalan adım

tek bir maç

“Futbolcularıma minnettarım”

Scaloni, oyuncularına özel olarak teşekkür etti. Onun vurgusuna göre, Arjantin futbolunu son yıllarda yeni bir seviyeye taşıyan tam olarak bu gruptur.

“Bizi üç şampiyonluğa taşıdılar ve yine yarı finaldeyiz” dedi.

Burada konu sadece mevcut turnuva değil. Scaloni döneminde Arjantin büyük zaferler yaşadı ve bir kez daha dünya futbolunun merkezinde yer alıyor.

İngiltere — en büyük sınavlardan biri

Arjantin'in finale çıkması için İngiltere'yi yenmesi gerekiyor. Bu maç sadece bir yarı final değil, aynı zamanda tarihi rekabet ruhuyla da özel bir öneme sahip.

İngiltere kadrosunda Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice gibi oyuncular var. Arjantin'de ise Lionel Messi, Julian Alvarez, Enzo Fernandez ve büyük maçların baskısını iyi bilen tecrübeli oyuncular bulunuyor.

Bu karşılaşmada küçük detaylar belirleyici olabilir: orta saha mücadelesi, pres kalitesi, duran toplar ve elbette Messi'nin tek bir hareketi.

Scaloni'nin ana mesajı ne?

Arjantin teknik direktörü takımını savunuyor. Ancak bu savunma, “her şey yolunda” diyen körü körüne bir inanç değil.

Eleştirilerin farkında ama yarı finale kadar gelmenin de takdir edilmesi gerektiğini söylüyor. Çünkü Dünya Kupası'nda her aşama; sinir, güç ve karakter sınavıdır.

Basitçe söylemek gerekirse, Arjantin şu an ideal seviyede değil. Ancak hala turnuvada, hala mücadele ediyor ve finale çıkma şansı var.

Messi jenerasyonu için bir şans daha

Bu yarı final, Arjantin için bir başka tarihi fırsat. Eğer takım İngiltere'yi yenerse, Lionel Messi önderliğindeki jenerasyon bir finale daha çıkacak.

Scaloni'nin sözlerinde de tam olarak bu sorumluluk hissediliyor. Geçmişteki şampiyonlukları hatırlatıyor ancak ana odağını mevcut göreve çeviriyor.

Finale bir adım kaldı. Ancak bu adım, muhtemelen turnuvanın en zoru olacak.

Eleştiriye yanıt sahada verilir

Scaloni'nin sözleri Arjantin taraftarlarını sakinleştirebilir. Ancak gerçek yanıt İngiltere maçında verilecek.

Eğer Arjantin finale çıkarsa, mevcut eleştiriler ikinci plana düşecek. Eğer elenirse, sorular daha da artacak.

Bu yüzden Scaloni ve öğrencileri için en iyi yanıt tek: sahada galibiyet.

Sizce Arjantin, İngiltere'yi yenerek eleştirilere en güçlü yanıtı verebilecek mi?

ArjantinLionel Scaloniİngiltere
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Kylian Mbappe mağlubiyeti kabul etti: “Futbol kimseyi beklemez”Kylian Mbappe mağlubiyeti kabul etti: “Futbol kimseyi beklemez”Bugün, 16:56Jasurbek Jaloliddinov Navbahor'da: "Şahinler"e yeni bir güç...Jasurbek Jaloliddinov Navbahor'da: "Şahinler"e yeni bir güç...Bugün, 16:50Sir Geoff Hurst: Harry Kane İngiltere tarihinin en iyi forvetiSir Geoff Hurst: Harry Kane İngiltere tarihinin en iyi forvetiBugün, 16:19Habib İspanya galibiyetinden sonra kimi tebrik etti?Habib İspanya galibiyetinden sonra kimi tebrik etti?Bugün, 16:04Zlatan Ibrahimovic'ten İspanya ve Rodri yorumu: Bugün futbol kazandıZlatan Ibrahimovic'ten İspanya ve Rodri yorumu: Bugün futbol kazandıBugün, 15:55Futbol tarihindeki en büyük şov: 2026 Dünya Kupası finalinde Super Bowl tarzı devre arasıFutbol tarihindeki en büyük şov: 2026 Dünya Kupası finalinde Super Bowl tarzı devre arasıBugün, 15:50
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı