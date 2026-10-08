Goal, Euro 2028 favorileri sıralamasını yayınladı

Avrupa futbolunda bir sonraki büyük turnuva için hazırlıklar başlar başlamaz, ana favorinin kim olacağına dair tartışmalar da alevlendi. GOAL spor portalı, Euro 2028 için ilk güç sıralamasını yayınlayarak mevcut Avrupa ve dünya şampiyonlarını ilk sıraya yerleştirdi.

İspanya milli takımı, 20 takımın yer aldığı sıralamada zirveye oturdu. Fransa ikinci, turnuvanın ev sahiplerinden biri olan İngiltere ise üçüncü sırada yer aldı.

İspanya yine ana favori olarak görülüyor

GOAL analistlerine göre İspanya, 2028 Avrupa Şampiyonası'na 'yenilmesi gereken takım' statüsünde ulaşabilir.

Bunun birkaç nedeni var. İspanya 2026 Dünya Kupası'nı da kazandı ve böylece aynı anda hem Avrupa hem de dünya şampiyonu unvanına sahip olan takım haline geldi.

Ayrıca, Luis de la Fuente'nin takımının kadrosu henüz zirve noktasına ulaşmadı. Özellikle genç yıldızların önümüzdeki iki yıl içinde çok daha fazla deneyim kazanması bekleniyor.

GOAL, özellikle Lamine Yamal'a dikkat çekiyor. Yamal, son milli maçlarda İspanya'nın ilk üç maçında da gol perdesini açtı ve İngiltere'ye karşı Wembley'deki galibiyette önemli bir rol oynadı. İspanya, Hırvatistan'ı iki kez mağlup etti ve Çekya'yı da yenerek Uluslar Ligi'ne başarılı bir başlangıç yaptı.

Fransa ve İngiltere, İspanya'nın en yakın rakipleri

Sıralamada Fransa ikinci sırada yer aldı.

Zinedine Zidane yönetimindeki yeni dönem, Fransızlar için umut verici başladı. Özellikle Michael Olise son milli maçlarda kendini göstererek birkaç önemli gole imza attı.

Onun güçlü formu Kylian Mbappé gibi liderlerin etrafında şekillenen Fransa hücumuna ciddi bir opsiyon daha ekliyor.

Üçüncü sırada ise İngiltere var.

Bu seçim de tesadüf değil. İngiltere, Euro 2028'e ev sahipliği yapacak ülkelerden biri. GOAL analizinde, Thomas Tuchel'in takımının son milli maçlardaki performansı, özellikle Hırvatistan'a karşı alınan 7-0'lık farklı galibiyet özel olarak vurgulandı.

Ayrıca Harry Kane, Jude Bellingham ve diğer liderlerin potansiyeli, İngiltere'yi şampiyonluk için ciddi bir aday olarak gösteriyor.

Euro 2028 için ilk on

GOAL tarafından hazırlanan ilk sıralamada en üst sıralarda şu takımlar yer aldı:

İspanya Fransa İngiltere Portekiz Almanya Hollanda İsviçre Norveç Belçika İtalya

Bu listede Portekiz dördüncü, Almanya beşinci, Hollanda altıncı sırada yer alıyor. İsviçre ve Norveç de ilk ona girmeyi başardı.

Hırvatistan, Türkiye ve Ukrayna nerede?

Sıralamada Hırvatistan 13. sırada yer alırken, Türkiye 16. ve Ukrayna 20. sırada bulunuyor.

Özellikle Hırvatistan'ın nispeten düşük değerlendirilmesi dikkat çekici. Takım son milli maçlarda İspanya'ya iki kez yenildi ve İngiltere karşısında 7-1'lik ağır bir mağlubiyet aldı. GOAL analistleri, takımda bir nesil değişim sürecinin yaşandığını belirtiyor.

Türkiye de son maçlarda beklenen sonuçları alamadı. Ukrayna ise 20. sırada yer alsa da, turnuvaya kadar geçecek iki yıl içinde durumunu önemli ölçüde iyileştirebilecek takımlardan biri olarak görülüyor.

Daha iki yıl var — sıralama kesinlikle değişecek

En önemlisi, bu nihai bir sıralama değil.

Euro 2028; İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda'da düzenlenecek. GOAL, bu listeyi turnuvaya kadar olan ilk 'güç sıralaması' olarak sundu. Avrupa Şampiyonası elemeleri de henüz oynanmadı.

Bu nedenle bugünkü favori, iki yıl sonraki şampiyonu belirlemeyebilir. Ancak mevcut tablo İspanya'nın lehine işliyor: Takım dünya ve Avrupa şampiyonu, genç nesil hızla deneyim kazanıyor ve Lamine Yamal gibi yıldızlar henüz zirve noktalarına ulaşmadı.

Yani Euro 2028 henüz başlamamış olsa da ilk ciddi sinyal verildi. Şimdilik Avrupa futbolunda şampiyonluk tahtı için en büyük aday İspanya olarak görülüyor. En yakın takipçileri ise Fransa ve İngiltere.