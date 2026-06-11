Asaubayeva: Maaşım üç kat düşürüldü, Cumhurbaşkanı'na başvurdum (video)

·26·Dünya
Asaubayeva: Maaşım üç kat düşürüldü, Cumhurbaşkanı'na başvurdum (video)

Kazakistanlı ünlü satranç oyuncusu, uluslararası büyükusta ve kadınlar dünya sıralamasının liderlerinden biri olan Bibisara Asaubayeva, ülke Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev'e bir video mesaj gönderdi. Sporcu, Spor Bakanlığı tarafından maaşının üç kat düşürüldüğünü açıkladı. Bu durumu Instagram sayfasından duyurdu.

Satranç oyuncusu, prestijli Norway Chess 2026 turnuvasını kazanmasına rağmen, bu yarışmaya hazırlık sürecinin kendi imkanları ve ailesinin desteğiyle gerçekleştirildiğini belirtti. Ayrıca, ekibinde yer alan analistlerin ve sekundantların emeklerinin henüz ödenmediğini ifade etti.

Bibisara Asaubayeva mesajında, ülkede dünya satranç şampiyonu sayısının çok az olduğunu vurgulayarak sporcuları destekleme sistemindeki sorunlara dikkat çekti. İfadesine göre, dünya şampiyonasındaki zaferi için Spor Bakanlığı tarafından ayrılan ödül miktarı sadece 2 bin dolar. Olimpiyat madalyası kazananlar ise 250 bin dolar ödül alıyor.

Satranç oyuncusu, 2023 yılından beri devlet tarafından ödenen maaşının, 2025 yılında yeni spor bakanının atanmasının ardından üç kat azaltıldığını da bildirdi. Bununla birlikte, Kazakistan Satranç Federasyonu'ndan hiçbir zaman maaş almadığını kaydetti.

Asaubayeva, bu yılın başında yıldırım satranç (blitz) dünya şampiyonasında üçüncü altın madalyasını kazandığını ve kadınlar dünya satranç tacı için adaylar turnuvasına katılmaya hak kazandığını söyledi. Ancak önemli yarışmaya layıkıyla hazırlanmak için yeterli bütçe ayrılmadığı için ekibinin uzaktan çalışmak zorunda kaldığını belirtti.

Asaubayeva, devlet tarafından verilen destek sözlerinin tutulmadığını ve çeşitli kurumlara gönderdiği başvuruların yanıtsız kaldığını vurguladı.

Bilgi için: Bibisara Asaubayeva, geçtiğimiz günlerde Oslo'da düzenlenen prestijli Norway Chess turnuvasında şampiyonluğu garantileyerek, turnuva tarihinde bu sonuca ulaşan ilk Kazakistanlı satranç oyuncusu olarak tarihe geçti. Ayrıca güncellenen FIDE sıralamasına göre, kadınlar dünya sıralamasında birinciliğe yükseldi.

Bibisara AsaubayevaKasım Cömert TokayevKazakistanInstagram
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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