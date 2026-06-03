Real Madrid'in genç yıldızı César Palacios Serie A ekibine transfer olabilir

Avrupa futbolunda yaz transfer döneminin açılmasıyla birlikte, yetenekli genç oyuncular etrafındaki heyecan yeni bir boyuta taşınıyor. Real Madrid altyapısının en parlak ve umut vaat eden temsilcilerinden biri olan ofansif orta saha oyuncusu César Palacios, kariyerine yakında İtalya Serie A'da devam edebilir.

Bu haberi, Apenin Yarımadası'nın en saygın ve güvenilir spor muhabirlerinden biri olan Gianluca Di Marzio kendi sayfalarında duyurdu.

Serie A devleri arasında ciddi rekabet

Edinilen bilgilere göre, şu anda 21 yaşında olan yetenekli futbolcuyu kadrosuna katmak için İtalya'nın iki iddialı takımı — Cesc Fàbregas yönetimindeki Como ve tecrübeli ekip Udinese birbirleriyle ciddi bir mücadele veriyor.

Muhabir özellikle, bu transfer anlaşmasına Madrid kulübü yönetimi tarafından önemli bir maddenin eklenmesinin beklendiğini belirtiyor:

Özel Madde: Real Madrid, futbolcuyu İtalyanlara satarken, gelecekte belirli bir bedel karşılığında geri satın alma hakkını (buy-back) elinde tutacak. Hatırlatalım ki 'Kraliyet Kulübü', takımdan ayrılan bir başka yetenek olan Nico Paz'ın transferinde de benzer başarılı bir yöntemi uygulamıştı.

Palacios'nun Castilla'daki etkileyici istatistikleri

César Palacios, verimli oyunuyla şimdiden birçok scout'un dikkatini çekmeyi başardı. 'Beyazlar'ın A takım kadrosunda toplam 7 maçta forma giydi.

Madrid'in ikinci takımı Castilla'daki geçen sezonki performansı ise gerçekten takdire şayan:

Turnuva / Takım Maç Sayısı Atılan Goller Gol Asistleri Castilla (2025/26) 36 16 5

Bu yüksek verimlilik, genç orta saha oyuncusunun transfer piyasasındaki değerini de artırdı. Saygın Transfermarkt portalı, şu anda oyuncunun güncel transfer değerini 6 milyon Euro olarak değerlendiriyor. Ancak potansiyelinin bundan çok daha yüksek olduğu futbol kamuoyunca biliniyor.

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