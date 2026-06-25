Real Madrid'den Niko Pas için beklenmedik transfer planı

·3·Spor
Real Madrid'den Niko Pas için beklenmedik transfer planı

İspanya'nın Real Madrid kulübü, şu an İtalya'nın Como ekibinde parlayan eski akademisi oyuncusu Niko Pas için sıra dışı bir transfer stratejisi geliştirdi. Goal.com'un haberine göre, Madrid devi, futbolcuyu 9 milyon euro karşılığında geri alma opsiyonunu kullanmayı planlıyor. Ancak bu hamle, oyuncuyu kadroda tutmak için değil, yüksek bir kârla yeniden satmak amacıyla yapılıyor. Goal.com haberi veriyor.

Bilgilere göre, Real Madrid yönetiminin bugün İtalyan kulübü yetkilileriyle görüşerek sözleşmedeki özel maddeyi aktif hale getirmesi bekleniyor. Madrid ekibi, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu düşük bir bedelle geri aldıktan sonra, onu hemen Como'ya 60 milyon euro karşılığında satmayı teklif edecek. Bu durum, transfer piyasasında özgün bir finansal hamle olarak değerlendiriliyor.

Como için zor bir seçim

İtalyan kulübü, lider oyuncusunu korumak için rekor düzeyde bir ödeme yapmak veya onunla vedalaşmak zorunda kalacak. Eğer Como bu 60 milyon euroluk teklifi reddederse, Real Madrid futbolcuyu diğer alıcılara satmayı planlıyor. Şu anda Niko Pas'a İtalya'nın Inter kulübü ve İngiltere Premier League'in birçok zengin ekibi ciddi ilgi gösteriyor.

Niko Pas, geçen sezon Serie A'da gerçek bir sürprize imza attı. Ligde 12 gol atıp 6 asist yaparak, takımının ilk dörde girip Şampiyonlar Ligi bileti almasıyla sonuçlanan tarihi başarısında kilit rol oynadı. İstatistiklere göre, penaltısız goller ve isabetli şutlar konusunda İtalya ligindeki tüm orta saha oyuncularını geride bıraktı.

Finansal ve sportif bakış açısı

Serveti 40 milyar doların üzerinde olan Robert Budi Hartono ailesi tarafından yönetilen Como kulübü, şu an zor bir karar aşamasında. Kulüp, ilk Şampiyonlar Ligi sezonu öncesinde yıldız oyuncusunu tutmak istiyor ancak 60 milyon euroluk bedel takım bütçesi için büyük bir sınav olabilir. Fabrizio Romano'nun haberine göre, müzakerelerin sonucu kulübün gelecek sezonki hedeflerini belirleyecek.

Niko Pas'ın etkileyici performansı sadece kulüplerin değil, Arjantin milli takım teknik ekibinin de dikkatinden kaçmadı. Milli formayla şimdiden 10 maça çıkan oyuncu, şu an Dünya Kupası elemeleri kadrosunda yer alıyor. Real Madrid için bu transfer, Ağustos 2024'te sadece 6 milyon euroya İtalya'ya gönderdiği akademi mezunundan maksimum kazanç elde etme fırsatı anlamına geliyor.

Real MadridComoNiko PasTransferSerie A
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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