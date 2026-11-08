30 puan ve 2. sıra: Real Madrid, La Liga şampiyonluk yarışında baskıyı artırıyor
İspanya La Liga'nın 12. haftasında merkezi karşılaşmalardan biri oynandı. Real Madrid, deplasmanda tehlikeli rakiplerden biri olan Valencia'ya konuk oldu, rakip filelere karşılıksız 3 gol göndererek 3-0'lık net bir galibiyet elde etti.
Kralın Kulübü'nün parlak atakları ve ev sahibinin gergin hareketleriyle geçen mücadele, Madrid ekibinin tam üstünlüğüyle sona erdi.
Valverde'nin şaheseri ve Mbappe'nin noktayı koyuşu: Maçın kroniği
Mestalla Stadyumu'ndaki karşılaşmada konuk ekip, rakip savunmayı güzel kombinasyonlarla parçaladı:
Valverde'den süper gol: Karşılaşmanın 28. dakikasında Federico Valverde, kendine has güçlü ve isabetli bir şutla golü bularak skoru açtı — 0:1;
Güler'den üstünlük: Kısa bir süre sonra, 36. dakikada Türk genç yetenek Arda Güler farkı ikiye çıkararak Madrid kulübünün soyunma odasına güvenli bir üstünlükle gitmesini sağladı — 0:2;
Mbappe'den son vuruş ve kırmızı kart: İkinci yarıda da hücum gücünü azaltmayan Real adına 75. dakikada Kylian Mbappe skora adını yazdırdı. 5 dakika sonra, 80. dakikada Valencia kaptanı Jose Luis Gaya, sert müdahalesi nedeniyle oyundan ihraç edildi ve ev sahibinin geri dönüş umutları tamamen sona erdi.
Puan durumu: Şampiyonluk yarışında kızışan mücadele
Deplasmandaki bu büyük başarı, puan durumundaki durumu ciddi şekilde etkiledi:
Real 2. sıraya yükseldi: Değerli 3 puanı hanesine yazdıran Madrid ekibi, puanını 30'a çıkardı, puan tablosunda 2. sıradaki yerini sağlamlaştırdı ve liderlik mücadelesinde baskıyı sürdürdü;
Valencia tehlikeli bölgede: Krizden çıkamayan 'Yarasalar' ise 12 hafta sonunda sadece 9 puanla tablonun tehlikeli 19. sırasında kaldı.
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