Fransa Ligue 1'de piyasa değeri en çok artan futbolcular açıklandı

Fransa'nın en üst ligi olan Ligue 1'de heyecan devam ederken, futbol dünyasının prestijli analiz kaynağı Transfermarkt futbolcuların güncellenmiş piyasa değerlerini açıkladı. Bu sıralamaya göre, Fransa liginde transfer değeri en hızlı yükselen yıldız, «PSJ»nin hücumcu orta sahası Khvicha Kvaratskhelia oldu.

Gürcü yeteneğin Paris ekibindeki etkileyici ve parlak performansı, transfer piyasasındaki değerini ciddi oranda artırdı; kanat oyuncusunun değeri tam 50 milyon avro arttı. Khvicha'nın güncel toplam piyasa değeri 140 milyon avroya ulaştı.

Sevindirici olan ise, ilk üç sıranın tamamen Paris devinin oyuncularından oluşması. «PSJ»nin yetenekli orta sahaları Vitinha ve Joao Neves'in de transfer değerleri 30 milyon avro artarak Khvicha ile aynı seviyede en değerli oyuncular arasına girdiler.

Aşağıda, Fransa Ligue 1'de bu sezon piyasa değeri en çok artan ilk 10 futbolcunun listesini bulabilirsiniz:

Ligue 1'in en çok değer kazanan 10 yıldızı 1. Khvicha Kvaratskhelia («PSJ») — 140 milyon avro (+ 50 milyon avro) 2. Vitinha («PSJ») — 140 milyon avro (+ 30 milyon avro) 3. Joao Neves («PSJ») — 140 milyon avro (+ 30 milyon avro) 4. Desire Doue («PSJ») — 120 milyon avro (+ 30 milyon avro) 5. Warren Zaire-Emery («PSJ») — 80 milyon avro (+ 20 milyon avro) 6. Esteban Lepol («Rennes») — 35 milyon avro (+ 15 milyon avro) 7. Willian Pacho («PSJ») — 80 milyon avro (+ 10 milyon avro) 8. Folarin Balogun («Monaco») — 40 milyon avro (+ 10 milyon avro) 9. Mamadu Sangare («Lens») — 40 milyon avro (+ 10 milyon avro) 10. Ismail Ganiu («Lens») — 20 milyon avro (+ 10 milyon avro)

Kaynak analizi: Dikkat çekici bir nokta, ilk 10'daki futbolcuların 6'sının «PSJ» oyuncusu olmasıdır. Bu durum, Paris ekibinin sadece sahada değil, transfer piyasasında da Fransa'da mutlak bir hakimiyet kurduğunu gösteriyor.