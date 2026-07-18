Uluslararası Uzay İstasyonu'na yeni nesil uçan robot gönderilecek

·22·Teknoloji
Uluslararası Uzay İstasyonu'na yeni nesil uçan robot gönderilecek

Uzay araştırmaları ve yörünge istasyonlarında insan emeğini hafifletme yolunda yeni bir adım atılıyor. Amerikan girişimi Icarus Robotics, Joy adlı otonom uçan platformu 2027'nin başlarında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) göndermeyi planlıyor. Bu proje, uzayda robotik yeteneklerini genişletmenin yanı sıra güvenlik konularına da yeni bir yaklaşım gerektiriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Joyride-1 görevi kapsamında uçacak olan bu robot, istasyon içinde bağımsız hareket etmek, manevralar yapmak ve mürettebat üyelerine günlük görevlerde yardımcı olmak için tasarlandı. IXBT.com'un haberine göre, projenin hayata geçirilmesinde KULR Technology Group ana ortak olarak seçildi ve robotu yüksek teknolojili bataryalarla donatacak.

En üst düzey güvenlik

Uzay istasyonu gibi kapalı ve kısıtlı bir ortamda çalışan cihazlar için enerji kaynaklarının çok katı gereksinimleri karşılaması şarttır. Sıradan uydulardan farklı olarak, insanların yaşadığı modül içindeki robotların yangın veya patlama riskini sıfıra indirmesi gerekir. Icarus Robotics CEO'su Ethan Barajas, bu tür sistemleri geliştirmenin geleneksel bataryalara kıyasla çok daha karmaşık ve maliyetli bir süreç olduğunu vurguluyor.

Robotu enerjiyle besleyen KULR One Space (K1S) batarya sistemleri, NASA tarafından belirlenen tüm güvenlik standartlarına uygun olarak tasarlandı. KULR yöneticisi Michael Mo, bu bataryaların tam olarak Joy robotunun boyutlarına, şekline ve enerji tüketim profiline göre uyarlandığını belirtti. Bu teknolojinin halihazırda Artemis II görevi kapsamında test edildiğini ve güvenilirliğini kanıtladığını belirtmek gerekir.

Geleceğin uzay altyapısı

Icarus Robotics Teknik Direktörü Jamie Palmer'a göre, yörüngede ve gelecekte Ay ile Mars'ta altyapıyı geliştirmek için giderek daha fazla otonom elektromekanik sisteme ihtiyaç duyulacak. Bu sadece yardımcı robotlarla sınırlı kalmayıp, ekipman montajı, teknik bakım ve denetim işlerini yapan karmaşık cihazları da kapsıyor.

Uzaydaki birçok sisteme manuel bakım yapmanın imkansızlığı nedeniyle, insan müdahalesi olmadan çalışabilen robotlar kritik öneme sahip olacak. Joy gibi robotların gelecekte şu görevleri yerine getirmesi bekleniyor:

  • İstasyon içi ortamın izlenmesi;
  • Mürettebat için gerekli ekipmanların teslimatı;
  • Ekipmanların uzaktan teşhis edilmesi;
  • Acil durumlarda hızlı müdahale.
Bu projenin başarısı, sadece ISS içindeki iş verimliliğini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda uzun vadeli uzay görevleri için güvenli enerji kaynakları ve otonom yardımcılar yaratılmasında yeni bir dönem başlatacak.

UzayNASARobotikTeknolojiBatarya
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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