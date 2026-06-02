Eski An-24 ve An-26'nın yerini alacak Il-114-300 uçakları 2026'da çıkıyor

·50·Teknoloji
Eski An-24 ve An-26'nın yerini alacak Il-114-300 uçakları 2026'da çıkıyor

Birleşik Uçak Şirketi'nden (OAK) alınan bilgilere göre, yeni Rus bölgesel yolcu uçağı Il-114-300'ün seri üretimi 2026'dan itibaren başlayacak. Şirket başkanı Vadim Badexa, talebe bağlı olarak yılda 6 ila 12 hava aracı üretmeyi planladıklarını açıkladı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şu anda bu modelin ilk uçak partisini satın almak için birkaç bölge talepte bulunuyor. İlk verilere göre, ilk Il-114-300 uçağının Arhangelsk bölgesine teslim edilmesi bekleniyor. OAK yetkilileri, mevcut iç talebi tam olarak karşılama kapasitesine sahip olduklarını vurguluyor.

Il-114-300, Il-114 modelinin derinlemesine modernize edilmiş bir versiyonu olup iç hatlar ve bölgesel rotalar için tasarlanmıştır. Uçak, 68 yolcu taşıma kapasitesine sahip olup maksimum yükle 1400 km menzile kadar uçabilmektedir. En büyük avantajı, küçük, kısa ve hatta toprak pistleri kullanabilmesidir.

Yeni hava aracının, miadını doldurmuş An-24 ve An-26 uçaklarının yanı sıra yabancı ATR-72 ve Bombardier Dash 8 modellerinin yerini alması bekleniyor. Uçak, TV7-117ST-01 turboprop motorları da dahil olmak üzere tamamen Rus sistemleriyle donatılmış olup Arktik koşullarında çalışmaya uyarlanmıştır.

HavacılıkIl-114-300RusyaTeknolojiUçak
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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