Motorola Edge 2026: IP69 korumalı ve Sony kameralı kompakt akıllı telefon

·58·Teknoloji
Motorola Edge 2026: IP69 korumalı ve Sony kameralı kompakt akıllı telefon

Motorola, yeni akıllı telefonu Edge 2026'yı resmen tanıttı. Modern standartlara göre oldukça kompakt olan cihazın ekran boyutu 6,3 inçtir. Extreme AMOLED panel, 2640 × 1216 piksel çözünürlük ve HDR modunda 5200 nit'e kadar rekor bir parlaklık sunuyor. Bu haberi Ixbt.com veriyor.

Akıllı telefonun batarya kapasitesi 5000 mAh olup, 60W kablolu ve 15W kablosuz şarj teknolojisini desteklemektedir. Kamera sistemi üç modülden oluşuyor: Ana sensör olarak 50 megapiksellik Sony LYT-710 tercih edilmiş. Ayrıca 50 megapiksellik ultra geniş açılı lens ve 3x optik yakınlaştırma özellikli 10 megapiksellik telefoto lens bulunuyor. Ön kamera da 50 megapiksel çözünürlüğe sahip.

Cihazın donanım platformu MediaTek Dimensity 7450 yonga setine dayanıyor. Akıllı telefon Android 16 işletim sistemiyle çalışıyor ve üretici en az üç büyük sistem güncellemesi vaat ediyor. Önemli bir nokta ise kasanın IP69 standardına göre su ve toza karşı tam korumalı olmasıdır.

Motorola Edge 2026, 11 Haziran 2026 tarihinde ABD pazarında satışa sunulacak. Başlangıç aşamasında model sadece 8 GB RAM ve 128 GB depolama yapılandırmasıyla sunulacak. Yeni cihazın fiyatı 600 dolar olarak belirlendi.

MotorolaEdge 2026Akıllı TelefonMediaTekAndroid 16
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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