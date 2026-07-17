Pakhtakor derbide takıldı, Mash’al ilk galibiyetini aldı

·40·Spor
Pakhtakor derbide takıldı, Mash’al ilk galibiyetini aldı

Özbekistan Süper Ligi'nin 12. haftasında oynanan Taşkent derbisi beraberlikle sonuçlandı. Pakhtakor öne geçmesine rağmen, Lokomotiv ikinci yarıda bulduğu golle skoru eşitledi.

Guzar'da ise sezon başından beri galibiyet yüzü göremeyen Mash’al, nihayet üç puanın sahibi oldu.

Pakhtakor üstünlüğünü koruyamadı

Pakhtakor ile Lokomotiv arasındaki başkent derbisinde gol perdesi 11. dakikada açıldı.

Rustam Turdimurodov yakaladığı uygun pozisyonu iyi değerlendirerek 'aslanlar'ı öne geçirdi. İlk yarı ev sahibinin minimal üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Lokomotiv oyunun temposunu artırdı. 61. dakikada oyuna dahil olan Shodiyor Shodiboyev, iki dakika sonra dengeyi sağladı — 1:1.

Kalan sürede başka gol olmayınca derbide puanlar paylaşıldı.

Mash’al'ın uzun zamandır beklenen galibiyeti

Guzar'da Mash’al, Kokand-1912'yi konuk etti. Ligin alt sıralarında yer alan iki takımın mücadelesinde tek gol sonucu belirledi.

62. dakikada Ergash Ismoilov rakip fileleri havalandırarak Mash’al'ı öne geçirdi.

Bu gol maçın galibiyet golü oldu. Böylece 'gazçılar' bu sezonki ilk galibiyetlerini elde ettiler.

Pakhtakor liderlik yolunda puan kaybetti

Derbi öncesi 27 puanla ikinci sırada yer alan Pakhtakor, kendi sahasında kritik iki puan bıraktı.

Lokomotiv ise güçlü rakibinin sahasında aldığı beraberlikle puanını yükseltti. Takım, hafta öncesinde 18 puanla yedinci sıradaydı.

Süper Lig, 12. hafta sonuçları

Pakhtakor — Lokomotiv — 1:1

Goller:

  • Rustam Turdimurodov, 11 — 1:0;

  • Shodiyor Shodiboyev, 63 — 1:1.

Pakhtakor: Quvvatov, Tahsin, Hamraliyev, Alijonov, Dilshod Saitov, Ibragimov, Erkinov, Turdimurodov, Bo‘riyev, Sobirxo‘jayev, Bozorov.

Lokomotiv: Kozlov, Abrayev, Nurulloyev, Abduxoliqov, Shushnyar Mirzayev, Yo‘ldoshev, Muhammadiyev, Zoteyev, Nishich, Reimov.

Mash’al — Kokand-1912 — 1:0

Gol:

  • Ergash Ismoilov, 62 — 1:0.

Mash’al: Dostonbek To‘xtaboyev, Zafarbek Akramov, Straxinya Boshnyak, Sardor Abduraimov, Ibrohim G‘anixonov, Humoyun Murtozayev, Muhammadali Aliqulov, Ilhomjon Abdig‘aniyev, Toxir To‘xtasinov, Ergash Ismoilov, Sherzod Fayziyev.

Kokand-1912: Rahimjon Davronov, Jasurbek Yoqubov, Alisher Salimov, Javohir Sidiqov, Shota Gvazava, Shohruh Gadoyev, Shahzod Akramov, G‘ulomhaydar Gulyamov, Toma Tabatadze, Andro Giorgadze, Muhammadanas Hasanov.

12. haftada Pakhtakor şampiyonluk yarışında puan kaybederken, Mash’al için bu karşılaşma sezonun dönüm noktası olabilir.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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