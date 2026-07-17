Uzay endüstrisinde rekor: Altı ayda 67,7 milyar dolar yatırım toplandı

Küresel uzay endüstrisi, 2026 yılının ilk yarısında benzeri görülmemiş bir finansal büyüme sergiledi. Space Capital analiz şirketinin raporuna göre, sektöre yapılan toplam yatırım miktarı rekor seviyede 67,7 milyar dolara ulaştı. Bu rakam sadece geçen yılın sonuçlarından yüksek olmakla kalmayıp, 2025 yılının tamamında kaydedilen toplam yatırımları da geride bıraktı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uydu teknolojileri segmenti, yılın sadece altı ayında 8,1 milyar dolar fon çekerek kendi tarihindeki yıllık maksimumları yeniledi. Bu alandaki en büyük işlem Finlandiyalı Iceye şirketi tarafından gerçekleştirildi. Radar uyduları operatörü olan bu girişim, 1,2 milyar dolarlık yatırım aldı. Söz konusu fonlar, NATO ülkeleri ve diğer büyük müşterilerden gelen artan talebi karşılamak amacıyla cihaz üretimini genişletmek için kullanılacak.

Yapay zeka ve altyapı yarışı

Yatırımların en büyük kısmı, uzay araçlarının tasarımı, fırlatılması ve işletilmesini içeren "altyapı" kategorisine gitti. Sadece ikinci çeyrekte bu alandaki şirketler 20,7 milyar dolar çekmeyi başardı. Bu tutarın yarısından fazlası, Jeff Bezos tarafından kurulan Prometheus girişimine aittir.

Prometheus, mühendislik projelerini otomatikleştirmek için yapay zeka modelleri geliştirmekle uğraşıyor. Analistler, uzay ve yapay zekanın entegrasyonunun yeni bir Launch+ kategorisi oluşturduğunu belirtiyor. Örneğin, Blue Origin şirketi sadece roket taşıyıcıları üzerinde değil, aynı zamanda Dünya'daki işlem gücü eksikliğini gidermek için yörünge veri merkezleri (data-center) oluşturmak üzerinde de çalışıyor.

SpaceX ve pazarın yeni aşaması

Haziran ayında gerçekleşen SpaceX şirketinin IPO süreci, uzay pazarındaki en önemli olaylardan biri haline geldi. Space Capital'in tahminlerine göre, hisselerin halka arzı şirkete 85,7 milyar dolar fon getirdi. Şu anda SpaceX'in piyasa değeri yaklaşık 1,8 trilyon dolar olarak tahmin ediliyor; bu, girişim sermayesi şirketleri tarihindeki en büyük halka arz göstergesidir.

Genel olarak, ikinci çeyrekte yatırımcıların uzay şirketlerinden çıkış (exit) işlemlerinin hacmi 90,4 milyar doları buldu. Mayıs ayındaki HawkEye 360 şirketinin başarılı IPO'su da buna önemli bir katkı sağladı. Ancak sektörde başarıya ulaşmak hala karmaşık bir süreç olmaya devam ediyor.

İstatistiklere göre, 2009 yılından bu yana ilk yatırımlarını alan 722 altyapı odaklı uzay şirketinden sadece 19'u gelişimin ileri aşamalarına (E serisi turu) ulaşabildi. Günümüzde sermaye çekmedeki temel "darboğazlar", şirket büyümesinin geç aşamalarına, yani D ve E turları arasına kaymış durumda.