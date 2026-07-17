Apple ve OpenAI Arasında Dava: Teknoloji Devleri Arasındaki Gizli Anlaşmazlıklar

Teknoloji dünyasının iki lideri Apple ve OpenAI arasında ciddi bir hukuki çatışma patlak verdi. Apple, geçtiğimiz Cuma günü OpenAI'a karşı ticari sırları çalma suçlamasıyla dava açtı. Bu krizin sadece iki şirket arasındaki ilişkilere değil, aynı zamanda AI pazarının gelecekteki gelişimine de önemli etkileri olması bekleniyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Dava dilekçesindeki bilgilere göre Apple, eski çalışanları tarafından gizli bilgilerin yasa dışı yollarla OpenAI'a aktarıldığını iddia ediyor. TechCrunch'ın haberine göre, bu ihlallerin OpenAI yönetiminin en üst kademelerine, şirketin donanım (hardware) direktörü seviyesine kadar uzanabileceği belirtiliyor.

En şaşırtıcı gerçeklerden biri, şu anda OpenAI bünyesinde 400'den fazla eski Apple çalışanının görev yapıyor olmasıdır. Apple, bu çalışanların kitlesel geçişini sadece bir personel değişimi değil, fikri mülkiyeti ele geçirmeye yönelik sistematik bir hareket olarak değerlendiriyor.

IPO planlarına ciddi darbe

Bu dava süreci OpenAI için en uygunsuz zamanda başladı. Şirket, yıl sonuna kadar hisselerini halka arz etmeyi (IPO) planlıyordu. Hukuki sorunlar ve ticari sırlarla ilgili suçlamalar, yatırımcı güvenini sarsabilir ve şirketin piyasa değerini düşürebilir.

OpenAI şimdilik bu suçlamalara karşı temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Uzmanlara göre, mahkemenin Apple lehine karar vermesi durumunda OpenAI, donanım (hardware) konusundaki hedeflerini gözden geçirmek veya bazı projelerini durdurmak zorunda kalabilir.

Bu durum, Özbekistan teknoloji pazarı için de dolaylı bir öneme sahip. Yerel kullanıcılar arasında iPhone ve ChatGPT hizmetlerinin popülaritesinin arttığı bir dönemde, iki dev arasındaki anlaşmazlık yazılım güncellemelerini ve yeni özelliklerin kullanıma sunulmasını etkileyebilir.

Veri güvenliği meselesi

Dava süreciyle birlikte bir başka önemli konu daha gündeme geldi: Kullanıcılar verilerini AI şirketlerine ne kadar güvenerek emanet edebilir? Apple gizlilik politikasıyla tanınsa da, OpenAI gibi hızla büyüyen girişimler için veri güvenliği en zayıf nokta olmaya devam ediyor.

Şu anda dava sürecinin ilk aşamaları devam ediyor. Taraflar uzlaşmaya varamazsa, bu davanın son yılların en büyük teknoloji davalarından birine dönüşmesi kaçınılmaz. Bu durum, dünya genelinde ve Özbekistan'da AI teknolojilerinin düzenlenmesine yönelik yeni yasal normların oluşturulmasını tetikleyebilir.