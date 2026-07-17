NASA, Ay'daki tarihi görev için SLS roketini monte etmeye başladı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), insanlığı tekrar Ay yüzeyine döndürmeyi amaçlayan Artemis III görevi için devasa Space Launch System (SLS) roketinin montaj sürecine başladı. Kennedy Uzay Merkezi'nde başlatılan bu sürecin, uzay araştırmalarında yeni bir dönemi başlatması bekleniyor. Artemis II göreviyle ilgili hazırlıkların tamamlanmasının ardından mühendisler, tüm dikkatlerini üçüncü aşamaya çevirdi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şu anda uzmanlar, Dikey Montaj Binası'nda (VAB) roketin sol katı yakıtlı güçlendiricisinin ilk bölümlerini yerleştirmeye başladı. Haziran ayında demiryolu ile teslim edilen diğer parçalar şu anda kontrolden geçiriliyor ve üzerlerine özel koruyucu katmanlar uygulanıyor. Ardından tüm elemanlar, mobil fırlatma platformuna kademeli olarak monte edilecek. Belirtmek gerekir ki, bu platform önceki görevlerin tecrübelerinden yola çıkılarak modernize edildi.

Teknik iyileştirmeler ve testler

Roketin ana aşamasının montaj çalışmaları da hızla devam ediyor. Mayıs ayında ana tank motor bölmesiyle birleştirilirken, Haziran ayında ilk iki RS-25 motoru uzay merkezine teslim edildi. İki motorun daha gelmesinin ardından merkezi kısım tamamen tamamlanacak ve genel sisteme entegre edilecek. NASA uzmanları, her bir parçanın güvenilirliğini defalarca kontrolden geçiriyor.

Aynı zamanda, Orion uzay aracının hazırlanmasında da önemli adımlar atıldı. Mühendisler, aracın ısı kalkanını yerleştirme işlemini tamamladı. Bu kalkan, 186 adet Avcoat malzemesinden üretilen bloktan oluşuyor. Artemis I görevi sırasında elde edilen veriler doğrultusunda kalkanın yapısı geliştirildi; bu da atmosfere giriş sırasındaki yüksek sıcaklığa dayanıklılık kapasitesini artırıyor.

Geleceğe doğru bir adım: Artemis III ve IV

Hazırlık sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak, Rocco Petrone Uçuş Kontrol Merkezi'nde her ay kapsamlı eğitimler düzenleniyor. Ekipler, roketi yakıtla doldurma ve fırlatma öncesi son 10 dakikalık geri sayım süreçlerini uygulamalı olarak test ediyor. Bu tür tekrarlar, gerçek fırlatma sırasında oluşabilecek hataları sıfıra indirmeye hizmet ediyor.

NASA'nın planına göre, Artemis III görevinin önümüzdeki yıl gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu uçuş sırasında Orion aracının mürettebatı, alçak Dünya yörüngesinde ticari Ay'a iniş araçlarıyla yaklaşma ve kenetlenme testleri gerçekleştirecek. Bu teknolojiler, 2028 yılı için planlanan ve astronotların doğrudan Ay yüzeyine inişini öngören Artemis IV görevi için temel oluşturacak.

ixbt.com verilerine göre, bu proje sadece ABD için değil, tüm dünya uzay endüstrisi için stratejik öneme sahip. SLS roketi şu anda dünyanın en güçlü roket sistemi olup, insanlığın Mars'a uçuş planlarında da ana halka olması bekleniyor.