Anthropic, Claude Mythos modelini 15'ten fazla ülkede kullanıma sunuyor

Anthropic, yapay zeka kullanarak yazılımlardaki kritik güvenlik açıklarını tespit etmeye ve düzeltmeye odaklanan Project Glasswing girişimini genişletiyor. Salı günü yapılan açıklamaya göre, 15'ten fazla ülkeden yaklaşık 150 yeni kuruluş projeye katıldı. Bu gelişme, Anthropic'in 65 milyar dolarlık yatırım turunun ardından 1 trilyon dolar değerleme ile halka arz (IPO) için gizli başvuru yaptığına dair haberlerin ardından geldi. Bu konuda bilgiyi Techcrunch.com veriyor.

Project Glasswing projesinin merkezinde Claude Mythos modeli yer alıyor. Şirket, bu modeli birkaç hafta içinde binlerce "sıfırıncı gün" (zero-day) açığını tespit edebilen en güçlü geliştirmesi olarak tanımlıyor. Nisan ayı başında Anthropic, ABD hükümeti de dahil olmak üzere 50 ilk ortağına, kod tabanlarını güvenlik açıklarına karşı kontrol etmeleri için Claude Mythos Preview sürümüne erişim imkanı vermişti.

Bugün Mythos modeline erişimi olan kuruluşlar listesi enerji, su temini, sağlık, iletişim ve donanım gibi sektörleri kapsıyor. Anthropic'in blog yazısında, bu ortakların ortak noktasının, kod tabanlarına yapılacak başarılı bir saldırının küresel ve ulusal güvenlik için yıkıcı sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.

The Financial Times'ın haberine göre, genişletilmiş gruba Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi ABD müttefiki ülkelerden kuruluşlar dahil edildi. Özellikle ABD merkezli Okta, Güney Koreli devler Samsung, SK Hynix ve SK Telecom ile NATO ve Avrupa Birliği siber güvenlik ajansı ENISA, bu modeli kullanma hakkı kazandı.

Anthropic, diğer yapay zeka şirketlerinin de yakında Mythos Preview seviyesinde modeller geliştirmesini bekliyor, bu nedenle Project Glasswing kapsamında güvenlik önlemlerini hızla hayata geçiriyor. Rakip OpenAI, siber güvenliğe odaklanan GPT-5.5-Cyber modelini çoktan tanıttı ve test etmeleri için geniş bir ortak grubuna dağıttı.