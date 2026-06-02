Kadın çantasını cyberdeck'e dönüştürmek: Büyük teknoloji şirketlerine isyan

·52·Teknoloji
Kadın çantasını cyberdeck'e dönüştürmek: Büyük teknoloji şirketlerine isyan

Kendini "açık kaynaklı kötü kız" olarak adlandıran CC adlı blog yazarı, pembe deniz kabuğu şeklindeki çantasını tam teşekküllü bir cyberdeck'e dönüştürdü. Bu cihaz sadece bir aksesuar değil; Tamagotchi, e-kitap okuyucu ve kişisel sunuculara bağlı güçlü bir bilgisayardır. CC, yazılım mühendisliği geçmişi olmamasına rağmen Raspberry Pi tabanlı sıra dışı DIY bilgisayarlar yaratmayı öğrendi ve Bimbo Tech blogu aracılığıyla diğer kadınlara da bunu öğretiyor. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor .

Cyberdeck kavramı ilk kez William Gibson'ın 1984 tarihli "Neuromancer" romanında ortaya çıktı. 2010'larda Raspberry Pi gibi küçük bilgisayarlar piyasaya çıkınca meraklılar kendi cihazlarını toplamaya başladılar. Son aylarda sosyal medyada kadınlar tarafından yaratılan sanatsal ve hiper-feminen cyberdeck'ler popüler hale geldi. Teknoloji dünyasındaki gizli kadın düşmanlığını eleştiren CC, "elit" modellerin her zaman siyah veya gümüş renkte üretildiğini, pembe rengin ise görmezden gelindiğini vurguluyor.

Şu anda Instagram ve TikTok platformlarında ahşap ve yosundan yapılmış Game Boy oyun cihazları, 3D yazıcıda basılmış fosil görünümlü MP3 çalarlar ve hatta Barbie bebek evinin içine gizlenmiş mini bilgisayarlar gibi birçok yaratıcı örnek görmek mümkün. Bu hareket sadece estetik değil, aynı zamanda Meta ve Apple gibi devlerin tekdüzeliğine ve kontrolüne karşı bir protesto sembolüdür. Kullanıcılar, 1000 dolarlık iPhone cihazlarına "jailbreak" yapamamaktan yoruldular.

Bu trend, insanlara teknoloji üzerindeki kontrolü geri alma imkanı veriyor. CC'ye göre, insanların "kara kutu"dan çıkıp cihazlarını bağımsız olarak değiştirebilmeleri yaratıcılığın zirvesidir. Bu hareket, teknolojiyi sadece tüketmeyi değil, onu kişiselleştirmeyi ve bir özgürlük aracına dönüştürmeyi hedefliyor.

CyberdeckRaspberry PiDIYTeknolojiOpen Source
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Rusya'da süpersonik yolcu uçağı prototipi geliştiriliyorBugün, 13:27Plex Fiyat Artışı Öncesinde Yeni Sosyal Özelliklerini TanıttıBugün, 13:26Güneş'te En Yüksek X Sınıfı Patlama Meydana Geldi: Dünya'ya Plazma Akışı GeliyorBugün, 13:24Coralogix yapay zeka ajanlarını izlemek için 200 milyon dolar yatırım aldıBugün, 13:21James Webb 335 Işık Yılı Uzaklıktaki Gezegenin Atmosferinde Metan Tespit EttiBugün, 12:51Rusya'da Boeing 787 Dreamliner Muadili 7-10 Yıl Sonra Ortaya ÇıkacakBugün, 12:30
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Instagram'ın yeni Instants özelliği nasıl kapatılır