Kadın çantasını cyberdeck'e dönüştürmek: Büyük teknoloji şirketlerine isyan

Kendini "açık kaynaklı kötü kız" olarak adlandıran CC adlı blog yazarı, pembe deniz kabuğu şeklindeki çantasını tam teşekküllü bir cyberdeck'e dönüştürdü. Bu cihaz sadece bir aksesuar değil; Tamagotchi, e-kitap okuyucu ve kişisel sunuculara bağlı güçlü bir bilgisayardır. CC, yazılım mühendisliği geçmişi olmamasına rağmen Raspberry Pi tabanlı sıra dışı DIY bilgisayarlar yaratmayı öğrendi ve Bimbo Tech blogu aracılığıyla diğer kadınlara da bunu öğretiyor. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor .

Cyberdeck kavramı ilk kez William Gibson'ın 1984 tarihli "Neuromancer" romanında ortaya çıktı. 2010'larda Raspberry Pi gibi küçük bilgisayarlar piyasaya çıkınca meraklılar kendi cihazlarını toplamaya başladılar. Son aylarda sosyal medyada kadınlar tarafından yaratılan sanatsal ve hiper-feminen cyberdeck'ler popüler hale geldi. Teknoloji dünyasındaki gizli kadın düşmanlığını eleştiren CC, "elit" modellerin her zaman siyah veya gümüş renkte üretildiğini, pembe rengin ise görmezden gelindiğini vurguluyor.

Şu anda Instagram ve TikTok platformlarında ahşap ve yosundan yapılmış Game Boy oyun cihazları, 3D yazıcıda basılmış fosil görünümlü MP3 çalarlar ve hatta Barbie bebek evinin içine gizlenmiş mini bilgisayarlar gibi birçok yaratıcı örnek görmek mümkün. Bu hareket sadece estetik değil, aynı zamanda Meta ve Apple gibi devlerin tekdüzeliğine ve kontrolüne karşı bir protesto sembolüdür. Kullanıcılar, 1000 dolarlık iPhone cihazlarına "jailbreak" yapamamaktan yoruldular.

Bu trend, insanlara teknoloji üzerindeki kontrolü geri alma imkanı veriyor. CC'ye göre, insanların "kara kutu"dan çıkıp cihazlarını bağımsız olarak değiştirebilmeleri yaratıcılığın zirvesidir. Bu hareket, teknolojiyi sadece tüketmeyi değil, onu kişiselleştirmeyi ve bir özgürlük aracına dönüştürmeyi hedefliyor.