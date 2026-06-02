Avrupa'nın yapay zeka stratejisi Silikon Vadisi'nden nasıl farklılaşıyor

·44·Teknoloji
Avrupa'nın yapay zeka stratejisi Silikon Vadisi'nden nasıl farklılaşıyor

Küresel yapay zeka (AI) yarışı genellikle ABD ve Çin arasındaki bir mücadele olarak yorumlanıyor. Ancak VivaTech konferansında Avrupa tamamen farklı bir model öneriyor. Son yıllarda Silikon Vadisi ölçek, hız ve pazar hakimiyetine odaklanırken, Avrupa buna karşı bir denge unsuru olarak endüstriyel rekabet gücüne ve teknolojik egemenliğe dayalı bir vizyon ortaya koyuyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Bu farklılık geçtiğimiz yıl daha da belirginleşti. Amerikalı AI şirketleri daha güçlü modeller çıkarmak için acele ederken, Avrupalı politikacılar düzenleme, şeffaflık, gizlilik ve altyapı bağımsızlığına odaklanıyor. Eleştirmenler bu yaklaşımın inovasyonu kısıtladığını savunsa da, destekçiler Avrupa'nın yönetişim ve mevzuat yoluyla liderlik etmeye çalıştığını vurguluyor.

Avrupa'nın AI hedefleri, tarihsel olarak güçlü olduğu sektörler tarafından şekillendiriliyor. Silikon Vadisi'ndeki patlama büyük ölçüde tüketici platformlarına ve ChatGPT gibi temel modellere dayanırken, Avrupalı şirketler yapay zekayı üretim, lojistik, sağlık ve enerji gibi karmaşık sistemlere uygulamaya odaklanmış durumda. Bu alanlar sadece güçlü modelleri değil, aynı zamanda operasyonel deneyim ve uzun vadeli güveni gerektiriyor.

Tüketici ölçeğinde Silikon Vadisi ile doğrudan rekabet etmek yerine, Avrupa kendini bir "endüstriyel AI" merkezi olarak konumlandırıyor. Bu sistemler tedarik zincirlerini, ulaşım ağlarını ve kritik altyapıları yönetiyor. VivaTech 2026 kapsamında TechCrunch ortaklığıyla düzenlenen yarışmalar, yeni girişimlere projelerini Paris'ten San Francisco'ya kadar küresel platformlarda sergileme imkanı sunuyor.

Yapay ZekaVivaTechSilikon VadisiTeknolojiİnovasyon
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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