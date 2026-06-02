Yandex Pay, büyük transferleri güvenilir bir temsilci aracılığıyla onaylama özelliğini başlattı

·32·Teknoloji
Yandex Pay, büyük transferleri güvenilir bir temsilci aracılığıyla onaylama özelliğini başlattı

Yandex Pay hizmeti, kullanıcıları dolandırıcılardan korumak amacıyla yeni bir güvenlik aracı uygulamaya koydu. Kullanıcılar artık para transferleri için belirli bir limit belirleyebilir ve bu tutarın üzerindeki tüm işlemleri kontrol etmesi için güvenilir bir temsilci seçebilirler. Bu gelişmeyi Ixbt.com bildiriyor .

Belirlenen limitin üzerinde bir işlem yapılmak istendiğinde, seçilen kişi uygulama üzerinden bir bildirim alır ve ödemeyi onaylayabilir veya reddedebilir. Bu güvenlik önlemi, telefon numarası ve hesap bilgileri üzerinden şahıslara gönderilen transferleri kapsamakta olup Yandex Pay, Pro ve Seiv birikim hesaplarında eş zamanlı olarak geçerlidir.

Dolandırıcıların baskısını önlemek amacıyla, hesap sahibi tarafından doğrulama özelliğinin kapatılması 24 saatlik bir gecikme ile gerçekleşir. Bu süre zarfında yakınlar şüpheli bir aktiviteyi fark edip duruma müdahale edebilirler. Güvenilir temsilci ise doğrulamayı anında kapatabilir.

Yeni özellik, Yandex Pay uygulamasında Profil => Ayarlar => İşlem doğrulama bölümünden etkinleştirilebilir. Bunun için limit tutarını ve güvenilir temsilcinin telefon numarasını belirtmek gerekir. Hizmeti kullanmak için her iki kullanıcının da maksimum düzeyde kimlik doğrulaması yapmış olması gerekmektedir.

Yandex PayGüvenlikTeknolojiFintechDolandırıcılık
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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