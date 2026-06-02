Meta, Instagram ve Facebook için Reels Series özelliğini test ediyor

·46·Teknoloji
Meta, Instagram ve Facebook için Reels Series özelliğini test ediyor

Meta, Instagram ve Facebook platformlarında Reels için yeni “Series” (Seriler) özelliğini test etmeye başladı. Bu yenilik, kullanıcıların seri içerikleri takip etmesini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Seçilen içerik üreticileri artık yeni ve eski Reels videolarından oluşan özel seriler oluşturma imkanına sahip olacaklar. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor .

Her Reels videosu daha büyük bir hikayenin parçası, yani bir bölüm haline geliyor ve yazarın profilinde ayrı bir bölümde yer alıyor. Bu özellik, TikTok platformundaki mevcut deneyime benzer şekilde, Meta'nın kullanıcıları sadece hızlıca kaydırmak yerine uzun vadeli ve düzenli videolar izlemeye teşvik etmeyi amaçlıyor. Sosyal medya devi bu sayede izleyicilerin düzenli olarak geri dönmesini sağlamayı hedefliyor.

İçerik üreticileri için bu özellik; eğitimler, meydan okumalar (challenges) ve diğer seri videoları düzenli bir şekilde yerleştirme imkanı tanıyor. Örneğin, “10 günlük sağlıklı tarifler” projesi kapsamındaki tüm videolar tek bir seride toplanacak. Kullanıcılar videoları sırayla izleyebilir ve kaldıkları yerden devam edebilirler.

Meta temsilcilerinin TechCrunch yayınına verdiği bilgiye göre şirket, bu yeni özelliği para kazanma yollarını da değerlendiriyor. Hatırlatmak gerekirse, TikTok 2023 yılında kendi Series özelliğini başlatmış ve yazarların ücretli içerik koleksiyonları oluşturmasına olanak tanımıştı. Meta'nın da gelecekte benzer bir model getirmesi muhtemel.

MetaInstagramFacebookReelsTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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