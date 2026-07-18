NASA Psyche uzay aracı Mars yüzeyinin nadir görüntülerini Dünya'ya gönderdi

·2·Teknoloji
NASA Psyche uzay aracı Mars yüzeyinin nadir görüntülerini Dünya'ya gönderdi

NASA'nın Psyche uzay aracı, derin uzay yolculuğu sırasında Mars'ın yanından geçerken gezegenin yüzeyindeki karmaşık rölyef şekillerini yansıtan yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekti. Bu görevin ana hedefi Mars olmasa da, gezegenin yanından geçiş sırasında gerçekleştirilen çekimler, aracın bilimsel ekipmanlarını test etme ve kızıl gezegenin jeolojisine yeni bir bakış açısı kazandırma imkanı sağladı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un verilerine göre, görüntüler 15 Mayıs 2026 tarihinde aracın multispektral kamerası yardımıyla çekildi ve daha sonra renkli mozaik şeklinde birleştirildi. Görüntülerde Mars'ın güney dağlık bölgeleri, özellikle Iapygia olarak adlandırılan bölgenin kendine has özellikleri net bir şekilde görülüyor. Psyche aracı, gezegen diskinin kuzeydoğusundan güneybatısına doğru hareket ederek tüm süreci sadece 6 dakika içinde kaydetmeyi başardı.

Elde edilen verilerin çözünürlüğü, her piksel için 381 metre ile 440 metre arasında değişiyor. Kamera, yakın kızılötesi, yeşil ve mavi filtreler kullanarak yüzeyin farklı bölümleri arasındaki farkları ortaya çıkardı. Bu durum, bilim insanlarının Mars yüzeyindeki büyük kraterlerin, sırtların, rüzgar etkisiyle oluşan izlerin ve volkanik düzlüklerin yapısını daha detaylı incelemelerine yardımcı oluyor.

Mars jeolojisinin yeni yönleri

Görüntülenen bölgenin orta kısmının biraz altında, çapı yaklaşık 114 kilometre olan Fournier çarpma krateri yer alıyor. Ayrıca karenin sol kısmında Oenotria Scopuli olarak bilinen devasa uçurumlar sistemi göze çarpıyor. Bu jeolojik nesne, kuzeydoğudaki büyük Isidis havzasıyla bağlantılı olup, Mars yüzeyinin oluşum tarihi ve çarpışma dönemlerini incelemede büyük önem taşıyor.

Psyche görevinin bu başarılı manevraları sadece teknik açıdan önemli değil, aynı zamanda astronomiye olan ilginin yüksek olduğu ülkelerdeki gençler için uzay araştırmalarının ne kadar geniş kapsamlı olduğunu gösteriyor. Modern teknolojiler yardımıyla milyonlarca kilometre mesafeden bu hassasiyette veriler elde etmek, insanlığın entelektüel kapasitesinin ulaştığı seviyenin bir kanıtıdır.

Ana hedef — gizemli metal asteroid

NASA bu sondasını, Mars ve Jüpiter yörüngeleri arasındaki ana asteroid kuşağında bulunan, kendine has metalik içeriğe sahip Psyche asteroidini incelemek için fırlattı. Bilim insanlarına göre bu asteroid, antik gezegenlerin oluşum sürecinde yer alan "yapı taşları" olan planetezimallerin çekirdeği olabilir. Mars'ın yanından geçiş ise araca gerekli kütleçekimsel ivmeyi kazandırmak ve rotayı düzeltmek için hizmet etti.

Plana göre, Psyche asteroidinin kütleçekimi uzay aracını 2029 yılının Temmuz ayı sonunda kendine çekecek. Ağustos ayından itibaren ise ana bilimsel program başlayacak. Araç yaklaşık iki yıl boyunca asteroid yörüngesinde kalarak onun bileşimini, yapısını ve kökeninin sırlarını inceleyecek. Bu araştırmalar, Dünya gibi katı yüzeyli gezegenlerin nasıl ortaya çıktığını anlamaya yardımcı olacak.

NASAPsycheMarsUzayAstronomi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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