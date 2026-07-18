Databricks 188 milyar dolarlık değerlemeyle yapay zeka pazarında rekor kırdı

Veri işleme ve analiz alanında dünya liderlerinden biri olan Databricks, piyasa değerinin 188 milyar dolara ulaştığını duyurdu. Coatue risk sermayesi fonu liderliğindeki yeni yatırım turu, bu teknoloji devinin sadece bir veri ambarı değil, aynı zamanda modern yapay zeka (AI) ekosisteminin vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini kanıtlıyor. Bu rakam, şirketi dünyanın en değerli özel teknoloji girişimleri arasına taşıdı. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor.

TechCrunch'ın verilerine göre Databricks, yatırılan tutarın kesin miktarını açıklamasa da içeriden gelen bilgiler bu rakamın yaklaşık 3 milyar dolar olduğunu gösteriyor. İlginç olan nokta, şirketin fonlar henüz hesaplarına tam olarak geçmeden yeni değerlemesini duyurmuş olması. Uzmanlara göre bu durum, yatırımcıların şirkete olan yüksek güveninden ve pazarın yapay zeka tabanlı çözümlere olan büyük ihtiyacından kaynaklanıyor.

Büyük veriden yapay zekaya

2013 yılında kurulan Databricks, faaliyetlerine işletmelerin bulut teknolojileri yardımıyla devasa miktardaki verileri depolamasını ve hızlı analiz etmesini sağlayan yazılımlarla başlamıştı. Ancak ChatGPT öncesi dönemde (BC - Before ChatGPT) basit bir SaaS sağlayıcısı olarak görülen şirket, son bir buçuk yıl içinde çehresini tamamen değiştirdi. Bugün, kurumsal müşteriler için AI modelleri oluşturma ve yönetme konusunda temel platform haline geldi.

Şirketin başarısı, elinde toplanan devasa miktardaki kurumsal veriyle açıklanıyor. Şirketler, gizli verileri temelinde AI modellerini eğitmek istediklerinde, Databricks onlara güvenlik ve yönetim sağlayan hazır çözümler sundu. Lakebase gibi AI ajanları için özel veri tabanları ve Unity gibi AI ağ geçitlerinin devreye alınması, şirketin bu alandaki konumunu daha da güçlendirdi.

Yatırım serileri ve pazar trendleri

Databricks son yıllarda yatırım çekme konusunda kendine has bir yarış başlattı. Şirketin büyüme hızı hayret verici:

Aralık 2024'te 62 milyar dolar değerleme ile 10 milyar dolar toplandı;

Eylül 2025'te değerleme 100 milyar dolara ulaştı;

Şubat 2026'da ise 134 milyar dolar değerleme ile 5 milyar dolar daha yatırım alındı.

Şirketin bu hızlı büyümesi teknoloji dünyasında esprilere bile konu oldu. Birçok kişi, yatırım turlarını adlandırmak için alfabedeki harflerin tükeneceği (Series AA aşamasına kadar ulaşmak) hakkında memler paylaşıyor. Ancak bu şakaların arkasında şirketin gerçek ve istikrarlı teknolojik temeli yatıyor.

Databricks ayrıca maliyetleri optimize etmek amacıyla açık kaynaklı modelleri, özellikle Çin'in açık ağırlıklı modellerini kullanma eğilimini de destekliyor. Şirket, programlama işleri için Z.ai tarafından geliştirilen GLM 5.2 modelini aktif olarak teşvik ediyor. Şirketin CEO'su Ali Ghodsi, yakın zamanda 3000 yazılımcısı için AI maliyet yönetimi konusundaki iç test sonuçlarını paylaşarak verimliliği artırmanın yollarını gösterdi.

Bu haber, hızla gelişen Özbekistan IT sektörü için de büyük önem taşıyor. Yerel şirketler, büyük veri (Big Data) ile çalışırken Databricks gibi platformların deneyimlerinden yararlanabilir ve yapay zekayı kurumsal yönetime entegre ederken dünya standartlarını örnek alabilirler. Databricks'in 188 milyar dolarlık değerlemeye ulaşması, küresel pazarda AI altyapısına olan talebin uzun süre azalmayacağının bir göstergesidir.