İsrail mahkumların kaçmaması için hapishaneyi timsahlarla çevrelemeyi planlıyor

İsrail'de Filistinli mahkumların tutulduğu yeni bir hapishanenin çevresini Nil timsahlarıyla çevreleme planı büyük tartışmalara yol açtı. Ülke hükümeti, bu amaçla söz konusu hayvanların yasal statüsünü değiştirerek güvenlik amacıyla kullanılmalarına olanak tanıyan bir karar aldı.

Edinilen bilgilere göre, Çevre Bakanı Idit Silman, Nil timsahlarını koruma altındaki türler listesinden çıkaran bir kararname imzaladı. Artık devlet, bu sürüngenleri özel güvenlik sistemlerinde kullanma hakkına sahip olacak.

Bu girişim, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından ortaya atılan bir fikre dayanıyor. Ben-Gvir, birkaç ay önce Filistinli mahkumlar için inşa edilecek hapishanenin çevresinde timsahların bulunduğu bir güvenlik bölgesi oluşturulmasını önermişti. Bakan, bu fikrin ABD'deki 'Timsah Alcatraz' olarak bilinen göçmen merkezinden esinlendiğini belirtti.

Bakan, sosyal medyada yapay zeka ile oluşturulmuş, elinde timsah tuttuğu bir fotoğrafını paylaşarak, kaçmaya çalışanlar için sert bir uyarı notu da ekledi.

Ancak bu plan, çevreciler ve hukukçular tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor. Uzmanlar timsahların canlı koruma olarak kullanılmasının hem hayvan haklarına hem de güvenlik gerekliliklerine aykırı olduğunu vurguluyor.

İsrail Doğa ve Parklar İdaresi, Nil timsahlarının yalnızca bilimsel araştırma ve doğayı koruma amacıyla tutulması gerektiğini belirtti. Ekolojik örgütler ise hapishanelerde modern güvenlik teknolojilerinin kullanılması gerektiğini, hayvanların böyle bir göreve dahil edilemeyeceğini savunuyor.

Uzmanlar bir başka önemli noktaya daha dikkat çekti. Onlara göre, kış mevsiminde timsahların aktivitesi keskin bir şekilde düştüğü için sürekli bir koruma görevini yerine getiremezler.

Şu anda bu plan, İsrail kamuoyu ve uluslararası kuruluşlar arasında hararetli tartışmalara neden oluyor ve uygulanmasına ilişkin görüşmeler devam ediyor.