Amazon, Ring kameraları nedeniyle dava edildi

·37·Teknoloji
Amazon, Ring kameraları nedeniyle dava edildi

Amazon, Ring akıllı kapı zilleri aracılığıyla gizliliği ihlal ettiği gerekçesiyle toplu davaya konu oldu. Virginia sakini Charles Sigwalt tarafından Seattle'da açılan davada, Ring cihazlarındaki Familiar Faces özelliğinin, yoldan geçenlerin görüntülerini rızaları olmadan kaydettiği iddia ediliyor. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor .

Geçen yılın Eylül ayında duyurulan Familiar Faces özelliği, yapay zeka yardımıyla eve düzenli gelen kişileri tanımaya olanak tanıyor. Sistem; aile üyelerini, komşuları veya kuryeleri tanımlayarak kullanıcıya "kapıda biri var" gibi genel bir uyarı yerine daha spesifik bildirimler gönderiyor. Kullanıcıların bu özelliği manuel olarak açmaları gerekse de, hak savunucuları kamera açısına giren yabancıların yüzlerinin taranmasına rıza göstermediklerini savunuyor.

Dava dilekçesinde, milyonlarca Amerikalının Ring güvenlik kameralarının önünden geçerken farkında olmadan yüz tanıma sisteminin bir parçası haline geldiği belirtiliyor. Amazon konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Şirket daha önce yüz verilerinin şifrelendiğini, kimseyle paylaşılmadığını ve tanınmayan kişilere ait verilerin 30 gün sonra otomatik olarak silindiğini açıklamıştı.

Bu, Amazon'un gizlilikle ilgili yaşadığı ilk sorun değil. 2023 yılında şirket, FTC (ABD Federal Ticaret Komisyonu) ile 5,8 milyon dolarlık bir ceza anlaşmasına varmıştı. O dönemde şirket çalışanlarının müşterilerin özel videolarına yetkisiz erişim sağladığı ortaya çıkmıştı. Ring ayrıca, kolluk kuvvetleriyle iş birliği yaparak polise izinsiz video materyalleri sağladığı için de eleştirilmişti.

AmazonRingGizlilikYapay ZekaTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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