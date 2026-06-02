Boeing 737'in Rus alternatifi MS-21 uçağı 4 bin km'ye kadar uçabilecek

Rus MS-21 uçağının sertifikasyon testleri sırasında yakında 4 bin kilometreye kadar uçuş menzilini doğrulaması bekleniyor. Birleşik Uçak Şirketi (OAK) Başkanı Vadim Badexa, TASS ajansına verdiği röportajda bu bilgiyi paylaştı. Badexa'ya göre, uçağın bu rakamı daha da artırmak için büyük bir potansiyeli bulunuyor. Bu haberi Ixbt.com veriyor.

Badexa, bu parametrelerin mevcut rota ağının %80-90'ını kapsadığı için havayollarını tamamen tatmin ettiğini belirtti. Şu anda OAK'ın web sitesinde MS-21'in iki sınıflı konfigürasyondaki maksimum uçuş menzili 3830 km olarak belirtiliyor. 175 yolcu kapasiteli uçağın maksimum kalkış ağırlığı 85 tondur.

OAK başkanı, program geliştikçe uçuş menzili de dahil olmak üzere uçak özelliklerinin 5 bin kilometreye kadar çıkabileceğini göz ardı etmedi. Ayrıca, Yakovlev şirketinin 2028 sonuna kadar MS-21'in kısaltılmış versiyonu üzerinde Ar-Ge çalışmaları yürüteceği bildirildi. Bu temel üzerinde, daha az yolcu kapasiteli ancak daha uzun menzilli MS-21-210 modelinin geliştirilmesi planlanıyor.

MS-21-310, eskiyen Tu-154 ve Tu-204 modellerinin yanı sıra yabancı Boeing 737 ve Airbus A320 alternatiflerinin yerini almak üzere tasarlanmış yeni nesil orta menzilli bir Rus yolcu uçağıdır. Tasarımın en önemli özelliği, onu en modern Rus uçaklarından biri yapan yüksek orandaki (%40 civarı) kompozit malzeme kullanımıdır.

Bu modelin önceki prototiplerden temel farkı, modern Rusya'da sivil havacılık için geliştirilen ilk yerli PD-14 motorlarının kullanılmasıdır. Bu motorlar, uçağın teknik bağımsızlığını sağlamada kritik bir rol oynamaktadır.