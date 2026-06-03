Rusya'da Boeing 787 Dreamliner Muadili 7-10 Yıl Sonra Ortaya Çıkacak

·63·Teknoloji
Rusya'da Boeing 787 Dreamliner Muadili 7-10 Yıl Sonra Ortaya Çıkacak

Rusya'nın geniş gövdeli uzun menzilli uçak geliştirme projesi şu anda araştırma ve gelecekteki uçağın tasarımının şekillendirilmesi aşamasındadır. Bunu Birleşik Uçak Şirketi (OAK) Başkanı Vadim Badokha TASS ajansına verdiği röportajda açıkladı. Ixbt.com bu konuda haber veriyor.

Ona göre, böyle bir uçağın geliştirilmesi en az 7-10 yıl sürecektir. Badokha, şu anda uçağa yönelik teknik gereksinimlerin uzlaştırılması sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu ve bundan sonra çalışmanın sonraki aşamalarına geçilebileceğini vurguladı.

OAK başkanı, yeni uçağı tasarlarken mevcut değil, gelecekteki pazar taleplerine odaklanılması gerektiğini belirtti. Çünkü uçak hizmete girene kadar rakiplerin yeni modeller tanıtması kesindir. Projenin temel unsurunun PD-35 motoru olması bekleniyor.

Programın başlatılması için gerçek zaman çizelgeleri ve olanaklar hakkında ancak güç ünitesinin nihai parametreleri belirlendikten sonra konuşulabilecektir. Şu anda Rusya'daki uzun menzilli uçak filosu tamamen yabancı uçaklardan oluşuyor ve taşıyıcılar bunları kullanmakta zorluk yaşıyor.

Vadim Badokha, hızlı ancak daha az verimli bir çözüm olarak Il-96 uçağından bahsetti. Ancak ekonomik açıdan bu uçağın yabancı muadillerinden önemli ölçüde geride kaldığını kabul etti.

HavacılıkRusyaBoeingTeknolojiUçak
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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