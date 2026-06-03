Elon Musk'ın 2 Tonluk Starfall Uçan Dairesi Soğuk Gaz Motorlarıyla Çalışıyor

·65·Teknoloji
Elon Musk'ın 2 Tonluk Starfall Uçan Dairesi Soğuk Gaz Motorlarıyla Çalışıyor

Yeni verilere göre Starfall projesi, 3,1 metre çapında, 0,75 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 2,1 ton ağırlığında kompakt bir geri dönüş kapsülüdür. Cihazın uçuş sırasındaki yönelimini kontrol etmek için soğuk gazla çalışan motorların kullanılması planlanmaktadır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Kapsülün Dünya'ya güvenli inişini sağlamak amacıyla ana, çekme ve fren paraşütlerinden oluşan bir sistem geliştirilmiştir. Starfall projesinin temel amacı, uzay endüstrisinde yeni bir çağ açması beklenen yörünge üretim teknolojilerini geliştirmektir.

Plana göre, gerekli ekipman ve hammaddeler yörüngeye taşınacak ve orada mikro yerçekimi ile vakum koşullarında ürünler üretilecektir. Hazır ürünler ise Starfall kapsülü yardımıyla Dünya'ya geri getirilecektir. Bu tür imkanlar, yüksek teknolojili ürünlerin üretimi için oldukça umut verici kabul edilmektedir.

Ayrıca SpaceX, Starfall sistemini Dünya üzerindeki noktalar arasında yörünge ve alt yörünge trajektorileri boyunca yüklerin ultra hızlı teslimatı için bir araç olarak da görmektedir. Bu teknoloji, ABD askeri yapılarında da büyük ilgi uyandırmaktadır.

SpaceXStarfallElon MuskTeknolojiUzay
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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Elon Musk'ın 2 Tonluk Starfall Uçan Dairesi Soğuk Gaz Motorlarıyla Çalışıyor – Zamin.uz, 03.06.2026