Barselona'da Ferran Torres'in duvar resmi tahrif edildi: Siyasi bir protesto mu?

·86·Spor
Barselona'da Ferran Torres'in duvar resmi tahrif edildi: Siyasi bir protesto mu?

Barselona sokakları beklenmedik bir vandalizm olayıyla uyandı. İspanya milli takımı ve Barcelona kulübü forveti Ferran Torres onuruna çizilen dev duvar resmi (mural), kimliği belirsiz kişilerce boyanarak tahrip edildi. Bu olay, futbolcunun Dünya Kupası finalinde galibiyet golünü atıp ulusal kahraman haline gelmesinden sadece birkaç gün sonra gerçekleşti. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Bilindiği üzere Ferran Torres, New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanan 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin kalesine attığı belirleyici golle İspanya'ya altın madalyayı kazandırmıştı. Bu tarihi zaferin ardından ünlü sokak sanatçısı "TV Boy", Barselona'nın Gràcia mahallesindeki Carrer de l'Escorial üzerinde futbolcunun zafer anını yansıtan bir eser yaratmıştı.

Siyasi gerilimler ve vandalizm

Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre, mural tamamlandıktan sadece birkaç saat sonra, Çarşamba sabahı beyaz boya ile tamamen kapatıldı. Resimde Ferran Torres, İspanya milli takımı formasıyla Dünya Kupası'nı öperken tasvir edilmişti. Bu durumun bazı Katalan aktivistlerin sert tepkisine yol açtığı belirtiliyor.

Vandallar sadece resmi yok etmekle kalmadı, aynı zamanda yerine İspanya'nın birliğine karşı çıkan ve Katalan spor takımlarının tanınmasını talep eden yazılar bıraktı. Bu eylemin sadece bir holiganlık değil, derin siyasi ve sportif çatışmaların bir ürünü olduğu görülüyor. İspanya milli takımının dünya şampiyonluğunu kutlaması, Katalonya'daki bağımsızlık yanlıları arasında farklı tepkilerle karşılandı.

Ferran Torres, finalin 106. dakikasında, uzatmalarda attığı golle "Matadorlar"ı zirveye taşımıştı. Ancak Madrid'deki kutlama geçidi sırasında sarf ettiği sözler ve davranışları da eleştiri dalgasına neden olmuştu. Yerel taraftarlar arasında, bir Barcelona oyuncusunun İspanya bayrağı altındaki başarısı herkes için sevinç kaynağı olmadı.

Şu anda şehir polisi ve ilgili kurumlar olayla ilgili soruşturma başlattı. Sanatçı "TV Boy" henüz eserinin yok edilmesine ilişkin bir açıklama yapmadı. Bu olay, İspanya'da spor ile siyaset arasındaki hassas çizginin ve bölgesel kimlik meselelerinin ne kadar güncel olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

BarselonaFerran TorresİspanyaDünya KupasıFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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