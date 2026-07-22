James Rodriguez sürpriz bir şekilde ABD kulübünden ayrıldı: Yıldız transfer beklentileri karşılamadı mı?

·49·Spor
James Rodriguez sürpriz bir şekilde ABD kulübünden ayrıldı: Yıldız transfer beklentileri karşılamadı mı?

Kolombiya milli takımı ve Real Madrid'in eski yıldızı James Rodriguez sürpriz bir şekilde serbest oyuncu konumuna düştü. ABD ekibi Minnesota United, deneyimli orta saha oyuncusu ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Futbolcunun MLS macerası sadece altı ay sürdüğü için bu karar futbol kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Goal.com'un haberine göre, Batı Konferansı temsilcisi oyuncunun sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Kulüp, sosyal medya hesaplarından James Rodriguez'e teşekkür ederek bir veda görseli paylaştı. Böylece dünya futbolunun en tanınmış oyun kurucularından biri yeniden yeni bir takım aramak zorunda kaldı.

Büyük beklentiler ve mütevazı sonuçlar

James Rodriguez, Meksika'nın Leon kulübü ile sözleşmesini feshettikten sonra Şubat 2026'da Minnesota United kadrosuna katılmıştı. İki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan futbolcunun gelişi ABD'de büyük ses getirmişti. Kulüp yönetimi, onun tecrübesinin genç oyunculara örnek olacağına ve takımın oyununu bir üst seviyeye taşıyacağına inanıyordu.

Ancak altı aylık süreçte Kolombiyalı yıldız, ilk 11'de kalıcı bir yer edinemedi. İstatistiklere göre, Minnesota formasıyla toplam 8 maça çıktı ve bunların sadece 3'üne ilk 11'de başladı. Gol atma başarısı gösteremese de, iki asist yapmayı başardı.

Ayrılığın temel nedenleri

Kulüp yönetimi ve teknik heyet, James'in fiziksel durumu ve sahadaki istikrarı konusunda şüpheler yaşadı. MLS gibi fiziksel güç ve hıza dayalı bir ligde, 33 yaşındaki orta saha oyuncusunun sürekli yüksek tempoda oynaması zorlaştı. Ayrıca Minnesota United'ın maaş bütçesini ve yabancı oyuncu kontenjanını yeniden gözden geçirmesi de bu kararda etkili oldu.

Buna rağmen, takım içindeki ortamda Rodriguez kendisini gerçek bir profesyonel olarak gösterdi. Takım arkadaşları, antrenmanlarda gençlere tavsiyeler vererek tecrübelerini paylaştığını belirttiler. Ancak profesyonel futbolda sonuçlar ön planda olduğu için, sahadaki sınırlı katkısı ayrılığın ana nedeni oldu.

James Rodriguez'in kariyerindeki bu istikrarsızlık taraftarları endişelendiriyor. Real Madrid, Bayern Münih, Porto ve Everton gibi devlerde forma giyen futbolcu, son yıllarda hiçbir takımda uzun süre tutunamıyor. Bir sonraki durağının neresi olacağı henüz bilinmiyor ancak serbest oyuncu statüsü ona istediği lige gitme imkanı tanıyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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